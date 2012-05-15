英国央行职权扩张 恐唯有“超人”才能接任总裁

路透伦敦5月14日电---在英国央行总裁金恩即将卸任之际,该行职责也行将出现重大改变,令外界批评只有"超人"才能接任总裁一职.

英国央行的传统角色为制定货币政策,但其职权范围将扩大至负责监管英国金融系统.

2003年就任的金恩学术能力出色,使他十分适合这一专注货币政策的角色.然而这场金融危机使央行承担了更多政治意味更浓的任务,包括监管英国银行系统.

对於英国财政大臣奥斯本(George Osborne)来说,这是个棘手的人事任命.

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德(Charles Goodhart)把任命央行总裁比作中世纪英国国王挑选大主教--一旦就任後就近乎不能更换、又不容忽略的角色.

"这可能不是完美的比喻,不过这就像教会和君王之间,总是有些不一致,"他称.

目前英国央行副总裁塔克接任该职位的呼声最高,随後是巴克莱前执行长John Varley,前内阁秘书长Gus O'Donnell,英国金融服务监管局(FSA)主席坦纳(Adair Turner),汇丰控股集团前主席葛霖(Stephen Green),和高盛分析师Jim O'Neill.

政府得好好感谢金恩领导的英国央行执行宽松货币政策,协助支持经济帮助压低公共借款成本,使其勉力度过1930年代以来英国严重的经济滑坡.

不过在2007-2008年金融危机期间,外界批评金恩和英国央行应对太慢.

前任财长达林(Alistair Darling)批准金恩第二届任期时,就有些犹豫,而现在有很多批评声音说,需要更机敏的监管和管理者.

"理论经济学家的时代已经终结,"前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗(David Blanchflower)称."怎能这些疏忽一切的同一票人继续掌控呢?"

**可能性都不高**

有一种感觉是政府、议员和许多评论人士会倾向於从央行外部选拔,这对从未有过外部任职经历的塔克而言,或许是最大的威胁.

英国政府历来倾向於任命熟悉央行政策效果的商业银行总裁执掌央行,部分认为金恩领导下的英国央行太注重学术的人士会支持这一点.

Monument Securities固定收益策略师Marc Ostwald称:"他们真正需要的是一个直接做过业务的人."

但塔克的前任吉弗认为,金融危机过後,央行总裁这个职位会遇到很大政治阻力.

他表示:"如果你要任命一个央行总裁,他们必须是在国内掌管过宏观经济政策,光是银行业务能力上的证明是不够的."

如果是这样,Varley的胜算大概比市场估计得还小,更何况他并不是科班出身的经济学家,而是一名律师.

O'Donnell被视作强有力的外部候选人.

在加入财政部之前,O'Donnell曾是一名大学经济学讲师.之後他升任民政服务部门主管,并先後担任前首相布莱尔、布朗和现任首相卡梅伦的首席顾问.

他在经济或金融监管方面的观点几乎不为人所知,但2010年泄漏的一份备忘录中,他敦促卡梅伦和奥斯本准备"B计划",以防英国经济因财政撙节而下滑.这跟反对党工党的关键主张一致,是政府公开反对过的.

若需要一名监管专家,塔克又因为是内部人士而不被青睐,那麽金融服务监管局(FSA)主席Turner或许会得到任命.他在雷曼兄弟倒闭前不久进入了FSA,因此不会受到防范危机不力的责难,吉弗也称赞他想出了一些摆脱危机的最好的监管想法.

奥斯本的最大挑战将是,选在哪里作出妥协,因为无论谁当选,都会在至少一个领域存在短板.

工党财经发言人Ed Balls最近在一篇报纸文章中开玩笑称:"只有超人需要申请这个职位."他说得或许没错.(完)

--编译 王丽鑫/程琳;审校 张明钧/李爽

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