京东方预计今年一季度净利润23至25亿元 较去年同期增逾20倍

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
公告解释称，2017年，公司进一步推动战略转型升级，优化资源配置，持续推进显示产品结构优化；加强新技术开发能力，推动新技术、新工艺快速量产化；加快高附加值产品导入，提升高附加值产品出货比重。
同时，报告期内公司多条产线持续保持满销满产，产线综合良率及产品品质不断提高，主要产品细分市场占有率继续提升。加之一季度半导体显示行业整体保持较高景气度，公司经营业绩较去年同期大幅增长。
此外，京东方还发布2016年度业绩快报，预计2016年全年营业收入688亿元，较2015年同期涨幅达41.51%，归属于上市公司股东的净利润为18.02亿元。
京东方A周二收报3.79元，过去一个月累计上涨20.7%。（完）
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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