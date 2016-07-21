焦点：英国央行拟推出刺激方案 宽松政策工具面临推陈出新压力

路透伦敦7月20日 - 在这个货币政策已接近极限的时期，英国央行面临全球金融危机以来的最大挑战--如何在英国公投退欧后刺激经济，英国央行或许不得不发挥一些创意另辟蹊径。

外界预期英国央行下个月将降息，而央行也已表示，可能会宣布一套辅助的刺激方案。

6月23日英国公投退欧，一个星期后，英国央行总裁卡尼表示，经济刺激方案的可选择范围超过上次危机采用过的措施。现在经济学家都在猜测，英国央行到底会有多创新。

在公投前后几周，英国央行已经向银行提供额外资金，以维持金融市场运作顺畅，央行也降低银行的资本缓冲规定，以确保银行持续提供放贷。

以下是英国央行可能采用的几个选项：

**降息**

英国央行已暗示可能在下次会议最后一天8月4日降息。

英国央行7月会议决定维持利率不变，令金融市场感到意外后，本周路透调查36位分析师中，多数预测英国央行8月将降息25个基点。一些人预期会降息至零水准，但也有一些人预期利率维持不变。

由于目前利率已经极低，分析师不太相信降息能够大大帮助经济。但降息可以展现出英国央行支持经济成长的态度，因而提振信心。

**负利率**

目前英国利率距离零只差50个基点，而卡尼对日本和欧洲央行实施的负利率政策持怀疑看法。

他6月时表示，“如果利率太低(或为负)，银行业获利能力受到打击，反而可能减少信贷甚至增加整体贷款成本。”

英国央行货币政策委员威尔周一表示，央行在“探索”利率能降到多低这个问题，但需要谨慎避免因利率过低反而使货币政策收紧的后果。

**购债**

路透调查访问的多数分析师预测，英国央行可能重启量化宽松计划，可能也是在8月。

继日本和美国央行之后，英国央行在2009-2012年间通过购买公债，向经济注入3,750亿英镑(4,932.8亿美元)的流动性。

量化宽松通过压低公债收益率(殖利率)或借款成本，并提升外界对央行支持经济的信心，从而帮助经济增长。

但分析师担心，这个策略用得越多，效果就越差，尤其是在公债收益率处于纪录低点的情况下。批评者则诟病这个政策主要帮助了富裕的企业股东和拥有不动产的人群。

**其它量宽方案**

如果商业投资大幅下降且企业融资成本开始增加，英国央行还可以购买政府公债以外的资产，例如企业债。英国央行在首次启动量化宽松时就购买了少量企业债。

但汇丰在近期的报告中称，这并非“灵丹妙药”。企业债在企业借贷中占比不到三分之一，其中英镑借贷占比不到一半。

天达资产(Investec)经济学家称，若英国央行不想扩大资产购买范围，那么可以缩短其政府债券投资组合的期限。这将包含售出长期债券并购入短期票据，与美国联邦储备委员会的“扭曲操作(Operation Twist)”恰恰相反。

这样的做法或将调低固定房贷利率，从而有利于房产业主。天达资产称，新的按揭业务中超过80%都以固定利率计算，并且以短期贷款为主。

**延长融资换贷款计划**

英国央行也可选择将融资换贷款计划展期，帮助英国的银行增加向经济提供贷款。央行与财政部在2012年共同启动了该计划。

根据2018年1月底到期的融资换贷款计划，商业银行可通过借购国库券换取合格担保品，进而获得低价融资。鼓励措施主要向中小型企业贷款倾斜。

“(在2018年1月到期日后)延长该计划对英国央行来说比较容易，同时还可扩大这一计划的覆盖范围，将家庭纳入计划以支撑地产市场，”天达资产说道。

汇丰表示，在家庭或小型企业发生信用紧缩的情况下，这样的做法可为银行业者提供支持，但或许无法恢复信贷需求。

**捆绑财政措施**

期待英国央行出台新措施的经济学家表示，央行或将选择与英国财政部一道采取某种协同行动以刺激经济。

英国央行的一个选项是提出购买一定额度的政府公债，帮助政府应对临时减税或者支出同等金额的资金。

英国政府或发行基础设施债券，而由央行购入为项目融资。

“这个措施只有一个很小的不利之处，那就是我们是否有足够多现成的基础设施项目？有一些项目要花费很长时间，”前英国央行货币政策委员会(MPC)委员渥华尼说道。

但他表示任何协作都可能更加微妙。

“我认为他们将尝试并尽可能把这个措施作为‘正常业务’进行下去，”渥华尼说。“所以秋季将有一些财政刺激措施，央行也将在此之前实行一些量宽措施，而且他们会装作二者没有任何联系。”(完)