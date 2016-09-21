英国第三季经济成长放缓 未来一年企业投资或持平--央行季度调查

路透伦敦9月21日 - 周三公布的英国央行季度调查显示，英国退欧公投后的三个月以来英国经济成长放缓，未来一年企业投资和就业情况可能将持平。

英央行地区代理表示，据他们调查的企业称，消费者支出保持韧性，同时伦敦以外的楼市较为稳定。

“尽管经济活动保持正面，但经济活动年增长率总体放缓，因退欧公投后的不确定性上升。”英国央行称。

“企业的投资和招聘意向下降，符合未来六至12个月资本支出和就业水平料将持平的预期。”英央行补充道。(完)