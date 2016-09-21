英国第三季经济成长放缓 未来一年企业投资或持平--央行季度调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月21日 - 周三公布的英国央行季度调查显示，英国退欧公投后的三个月以来英国经济成长放缓，未来一年企业投资和就业情况可能将持平。
英央行地区代理表示，据他们调查的企业称，消费者支出保持韧性，同时伦敦以外的楼市较为稳定。
“尽管经济活动保持正面，但经济活动年增长率总体放缓，因退欧公投后的不确定性上升。”英国央行称。
“企业的投资和招聘意向下降，符合未来六至12个月资本支出和就业水平料将持平的预期。”英央行补充道。(完)
(编译 于春红/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。