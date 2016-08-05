焦点：银行业评估英央行行动 储户与借款者观望是否转嫁降息效应

路透伦敦8月4日 - 数以百万计的英国储户及抵押贷款借款人周四仍在观望，想看看英国央行调降指标利率至0.25%的纪录低位对他们有什么影响，之前若干大银行抗拒要求其立即做出响应的呼吁。

汇丰(HSBA.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)、巴克莱(BARC.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和英国桑坦德(Santander UK)周四开始评估数以百计的储蓄和抵押贷款产品，但仅两家承诺会立即将英国央行降息的效应传递给按标准可变利率借款的客户。

截至1529 GMT，巴克莱和英国桑坦德已决定存款方面将转嫁央行降息的影响；汇丰、莱斯和苏皇告诉路透，他们将评估存贷利率，若有任何变动将适时通知受影响的客户。英国桑坦德是西班牙桑坦德银行的英国分支。

银行业者若做出不传递央行降息影响的决定，等于直接与决策者对着干。在英国公投决定退出欧盟后，英国央行希望藉由降息来恢复消费者信心并提振支出。

“...银行业者没有藉口不将央行降息的效应传递出去，他们应该致函客户说明这一点，”英国央行总裁卡尼在记者会中表示。

1529GMT，汇丰、苏皇和巴克莱股价上涨，投资者乐观看待降息及其可能对英国银行业获利能力带来的额外压力。近几年银行业者的贷款利润率已大幅下降。

莱斯股价跌1.7%。

英国央行货币政策委员会(MPC)意识到降息会对银行业带来压力，表示将启动定期融资计划(TFS)，以接近央行利率的水平向银行提供四年的融资。

按照该计划的条款，银行起初可借入相当于其对英国企业和家庭未偿还放贷规模最多5%的资金；如果保持或扩大向实体经济的净贷款规模，还可以最低成本获得资金。

除起初的补贴外，他们可按照在2016年6月底至2017年12月底的新增净贷款规模，获得等额融资。

但如果他们的贷款规模减少，将面临更高的利率，而且也不能获得额外补贴。净贷款每减少1%，定期融资计划提供的融资成本就会上升0.05个百分点，最高为较指标利率高出0.25个百分点。

银行业当前在批发市场的融资总成本或存款利率平均为至少1.0个百分点。

英国央行推出的计划旨在通过向银行业提供廉价资金来刺激经济，这并不是该央行首次推出这类计划。英国央行在四年前推出了一项类似的融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)，已向英国银行业和房屋抵押贷款协会提供了约600亿英镑的廉价融资。

但和融资换贷款计划不同的是，定期融资计划将通过央行印钞来筹集资金，因此后者属于量化宽松范畴。

“英国央行的这一决定比它初看上去要重要得多。卡尼非常聪明地对部分常规举措进行了调整，同时还掩饰了一项可能是激进的新工具。现在没人能说英国央行耗尽了弹药，”M&G Investments的宏观投资基金经理Eric Lonergan说。

**受益者**

分析师表示，相比那些放贷资金通常大多来自散户存款的银行，TFS更适合贷款与存款比率较高的放贷机构。

“我们认为，参考‘以往行为’能够很好地预测银行对使用新TFS可能抱有的态度。莱斯银行已根据融资换贷款计划(FLS)获得381亿英镑，简言之，我们认为该行从TFS中受益的灵活性要大于流动性更高的同业，”Investec的Ian Gordon在报告中称。

不过，一些业内评论人士表示，他们并不相信卡尼的刺激举措将帮助维持信贷流动。

“今天的决定将测试货币政策的极限，许多人士认为货币政策已脱离正轨有一段时间了。但还是那句话，我们生活在经济反常时期，”毕马威会计师事务所旗下全球金融服务主管Bill Michael称。

“无论如何，不管你相信什么，都有一个无法逃避的事实--这可能会让脆弱的金融系统处在更大压力之下，因为这将对银行业者的获利能力产生负面影响，并影响他们的放贷意愿。”

莱斯银行集团执行长Antonio Horta-Osório在上周公布半年度业绩后称，他认为再出台额外货币政策措施将“产生很小的影响”，因为利率已非常接近零。(完)