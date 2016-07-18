英国央行官员弗利葛称要应对退欧冲击 只降息还不够

路透伦敦7月17日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)称，他已经看到初步迹象显示，英国除需降息外还需采取其他举措来应对退欧对经济造成的影响。弗利葛在上周的政策会议上投票支持降息。

弗利葛在金融时报刊载的一篇文章中写道，他认为英国亟需降息，同时还应在下月出台一揽子额外举措加以辅助。

在英国央行7月会议上，弗利葛是该行九位货币政策委员会中唯一投票支持降息的委员。

不过，英国央行货币政策委员会暗示，将在8月会议上考虑提振经济的措施。

许多经济学家预测，英国央行将重启购债计划，并会调降已然处于0.5%纪录低位的利率。

“(公投结果)对经济的确切影响尚不确定，不过经济走势的大方向可能是一段时间的增速下滑且通胀上升，因需求和供应更加疲软，而且汇率下降，”弗利葛写道。

“来自企业和消费者调查的初步迹象以及英国央行在各地代理机构的调查结果都支持这样的评估。”

弗利葛还称，英国央行应当“忽略”英镑疲软引发的通胀短期上升情况。

“自公投以来，金融市场对未来数年的通胀预期实际已从较低水准进一步下滑，”弗利葛写道。

“我支持立即降息，并在8月辅以一揽子更多的举措。具体采取哪些举措，则需在接下来的三周进行讨论。”(完)