降息和刺激措施标志着英国央行“不惜一切”时刻的到来--BBA

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
Reuters8月5日 - 路透伦敦8月4日 - 英国银行家协会(BBA)称，周四出台的降息和经济刺激措施标志着英国央行“不惜一切”时刻的到来，该央行在想方设法激活被衰退忧虑困扰的英国经济。
英国央行降息25个基点至纪录低点0.25%后不久BBA发布了一份声明，其在声明中称，降息决定发出了一个“明确信号”，即政策制定者准备动用所有可用的工具来支持个人和企业。
“降息和扩大量化宽松规模的决定发出了一个明确的信号，即英国央行正采取‘不惜一切’的方式来稳定经济，”BBA首席经济学家Rebecca Harding说。
“英国退欧后疲弱的经济数据让人感觉经济可能会放缓，降息决定就是在这种风险的基础上做出的。”(完)
(编译 岂頔; 审校 白云)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。