降息和刺激措施标志着英国央行“不惜一切”时刻的到来--BBA

Reuters8月5日 - 路透伦敦8月4日 - 英国银行家协会(BBA)称，周四出台的降息和经济刺激措施标志着英国央行“不惜一切”时刻的到来，该央行在想方设法激活被衰退忧虑困扰的英国经济。

英国央行降息25个基点至纪录低点0.25%后不久BBA发布了一份声明，其在声明中称，降息决定发出了一个“明确信号”，即政策制定者准备动用所有可用的工具来支持个人和企业。

“降息和扩大量化宽松规模的决定发出了一个明确的信号，即英国央行正采取‘不惜一切’的方式来稳定经济，”BBA首席经济学家Rebecca Harding说。

“英国退欧后疲弱的经济数据让人感觉经济可能会放缓，降息决定就是在这种风险的基础上做出的。”(完)