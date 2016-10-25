英国央行总裁面临通胀和政治双重压力 下周降息可能性不大

2016年10月14日，英国央行总裁卡尼在英国一次论坛上发言。 REUTERS/Chris Radburn/Pool

路透伦敦10月24日 - 任何一位央行总裁都要面对两个最棘手的问题：政治压力和通胀即将急升。对于英国央行总裁卡尼而言，如今这两个问题比他就任以来的任何时候都更加突出。

英国6月公投退欧后的数周，卡尼急忙采取措施稳住英国经济，包括自2009年以来的首次降息。而下周卡尼将面临更微妙但一点都不轻松的任务，届时他将解释央行对于退欧影响的最新观点。

英国央行9月曾暗示11月3日进一步降息，如今看来似乎可能性不大，因为英国经济减缓程度并不像英国央行担心的那么严重。

然而，英镑兑美元再次跌至31年新低，将促使央行提高通胀预估，显示超出物价目标的幅度为1997年央行获得独立性以来最大。

但卡尼很可能保留进一步采取货币刺激举措的可能性，以备经济增长减弱时使用，即便之前首相特雷莎梅发表了政府对英国央行自金融危机以来最尖锐的批评。

“他们11月可能不会降息，但我并不认为排除了最终降息的可能性，”基金管理公司Standard Life Investments首席分析师Jeremy Lawson表示。“形势依然脆弱，经济成长减弱的可能性还很大。”

卡尼去留的不确定性令情况更加复杂。卡尼已表示，将在年底前宣布是在英国央行续任三年还是按计划在2018年中离任。

**卡尼的压力**

很多支持英国退欧的人士，对卡尼在公投前的经济风险预警表示非常反感。

就在本月初，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示，英国央行接近零的利率对储户有“不良副作用”，即便这曾是全球金融危机之后所必须的应急药方。

虽然尚不清楚这是不是对英国央行的直接警告，不过卡尼自己已承认超宽松货币政策重新分配了财富，但他亦称货币政策不接受政治指示。

下周卡尼将会承认英国公投退欧后对经济的冲击并未如最初预期那么严峻，届时他可能将试图把焦点从政治转回经济面。

尽管经济表现要较预期更具抗跌性，不过一些英国央行决策者或仍认为中期经济前景这么晦暗，足以进一步降息至0.1%。

降息面临的另一大挑战是英镑疲势。自8月来，英镑已跌去8%，英国央行要上修通胀率中期预估看来是不可避免，除非英央行对英国经济前景持非常黯淡的看法。

8月时，英国央行预期通胀率将在一年后左右触及2%的目标，接下来两年将达到2.4%。明年经济增长率将放慢至0.8%，2018年将逐步回升到1.7%。

尽管如此，英国央行通常会认为因汇率所推升的通胀是暂时且可以容忍的，一如此前金融危机后那几年的通胀率涨幅甚至更大。

“我认为委员会对通胀持温和看法的主要成员不会太担心前景。”Lawson说道。(完)