英国央行维持指标利率不变 认为通胀率前景疲软

路透伦敦10月8日 - 英国央行(BOE)官员周四以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。

英国央行表示，英国就业市场的成本压力上升得太慢，不能使通胀率回升至2%的目标水平，尤其是在之前英镑强势的情况下。通胀率在2016年春季之前将维持在1%以下水平。

8月英国通胀率向零水准回落，但官员们一直坚信，强劲的国内增速和去年油价大降的效应减弱，将使得通胀率在明年向2%的目标水平回升。

上周的官方数据显示，今年第二季单位劳工成本跳升2.2%，比英国央行之前预期的升幅高出一倍多。不过英国央行表示，这夸大了成本压力的真实强度。

“如果继续保持在当前的升速水平，单位劳工成本增幅仍旧低于能把CPI持续拉到2%目标的水平，”英国央行称。

九名货币政策委员之一的麦卡弗蒂与其他委员持不同看法，他连续第三个月投票支持升息25个基点，称由于国内成本压力的累积，通胀率可能超出央行目标水平。

与此同时金融市场将预期的加息时点推迟到明年年底，甚至是2017年年初，因美国就业创造速度放缓。

但大多数分析师仍认为，明年初有可能升息。不过有些人开始预期稍稍晚一点加息，因对于美联储是否会在今年年底前加息的怀疑升温。

对于海外情势，政策制定者并不担心，称迄今鲜有迹象表明新兴市场的放缓对发达经济体产生明显影响，不过一些委员认为，相较于央行在8月发布的上次季度预测，前景稍稍转弱了一些。

近期官方数据的修正暗示，经历了一段快于平均水平的增长之后，英国国内经济稍稍放缓，再加上政府当前的节支措施，“或许预示着一个稍稍暗淡的前景。”

但随着经济从金融危机中复苏，经济数据可能也会与英国央行现有的预测相符，即经济增速将稍稍降温。

部分劳工市场出现了技能缺乏的迹象，但生产率加快增长，中和了一些薪资上涨的影响。(完)