英国央行委员福布斯预期该行将提早而非延后升息

路透伦敦10月16日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称周五表示，她预期英国将“提早而非延后”升息，而有关中国及其他新兴经济体放缓的忧虑已然过了头。

福布斯指出，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。而内需带动的经济成长将会持续下去，尽管速度会更为缓慢。

“因此，尽管市场人气不佳，但国际经济的消息并未让我调整对英国利率的预期，我仍然认为英国可能较早升息而非较晚升息，”她在面向布莱顿商界领袖的一次讲话中称。

但福布斯也表示，如果新兴经济体的放缓程度远大于预期或出现“某种类型的金融危机”，英国肯定不能独善其身。

在英国经济保持了两年的强劲增长后，英国央行在考虑何时提高处于纪录低位0.5%的利率。英国央行总裁卡尼已表示，利率决定会在今明两年交替之际变得更加明朗。

英国央行货币政策委员会(MPC)中只有一名委员--麦卡弗蒂最近几个月对升息投了赞成票。福布斯被认为最有可能与他一道投票支持很快升息。

大多数分析师仍预计，英国央行将在明年第一季开始升息，但越来越多的人认为央行可能会推迟升息。(完)