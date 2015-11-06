焦点：英国央行继续维持利率不变 2016年初升息前景黯淡

路透伦敦11月5日 - 英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。

央行总裁卡尼此次态度愈加不明确，仅表示英国央行会在正确时机采取行动。卡尼此前曾表示，升息与否的决定，约莫会在年底变得更加明确。

英国央行公布上述决定后英镑大跌，因声明让原本预期央行将对升息时机逼近释出更明确信号的投资者感到意外，而且与美国联邦储备委员会(美联储/FED)的论调形成鲜明对照。美联储主席叶伦周三表示，美国或将于12月升息。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员当中，仅有麦卡弗蒂投票支持在本月加息，一如多数分析师预期。其他委员选择维持利率于0.5%的记录低位，2009年3月以来便一直维持在该水平。

去年英国增长速度快于其他大型发达国家，2015年的成长仍料将名列前茅，即便英国央行降低短期增长预估。

同时，通胀率仍低于零，受能源和其他进口商品价格大跌打压。

英国央行表示，尽管英国国内经济表现强劲，但源自新兴市场的风险升高，而且能源、食品和其他进口商品价格下滑仍导致通胀率低于1%，至少在明年年中前是如此。

被记者问及是否后悔以前说过升息决定在年底前后变得更加明朗时，卡尼说“绝对没有。”

他表示，升息前景仍在升温，而且调查显示约三分之二的家庭预计利率将在未来12个月的某个时候开始上升。

“根据预测，这是合理预期，”他说，“我们将在适当时候做出决定。”

英国央行还表示，将把危机期间购买的3,750亿英镑公债所得收益继续进行再投资，直到升息至约2%。而根据英国央行最新预测，2020年底前利率或不会升至2%。

**暂时按兵不动**

许多投资者此前预期央行将提前升息，英央行释出的信息令这些投资者颇感意外。

受此影响，英镑兑美元跌逾0.01美元，英国公债收益率大跌。

“MPC根本就不清楚何时应该开始升息，但不太可能是未来几个月，”Investec分析师Philip Shaw称。

金融市场预计的升息时间较多数分析师的预期更遥远，最近几天多数资金押注首次升息将在2016年底。

英央行在其最新展望中，将直至2017年才会采取行动的市场预估，作为其预测的假设前提。该央行预计，基于所谓“模型”预估基准，当前低于零的通胀率，将在两年后升逾2%的目标。

这仅略高于8月预估，当时作出预测的假设前提是明年中期首次升息。

但卡尼还提到英国央行的预估，即三年后通胀率将达到2.2%，他称这是10年来最高预估。一些分析师称，这使得英国央行可以在必要时迅速转变立场而加息。

此前路透调查分析师平均预期，英国央行料在2016年第二季开始加息。

虽然经济成长预估相当强劲，但通胀缓慢上升。

今年经济料成长2.7%，2016年和2017年料分别成长2.5%和2.7%，这三年的预估略逊于英国央行8月的预期，但超过多数分析师的预估。

不过卡尼对新兴市场经济减速提出警告，可能在一定程度上反映了英国央行首席经济学家霍尔丹的担忧。霍尔丹在9月时警告称，中国股市大幅下跌可能是始于2008年的全球金融危机第三阶段开始。

货币政策委员会本月会议记录显示，对于经济成长前景、通胀以及新兴市场经济减速的影响“看法比较广泛”。(完)