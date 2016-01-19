英国2015年通胀率为零 央行可更从容衡量升息时机

路透伦敦1月19日 - 英国12月通胀率小幅攀升至11个月高位，受机票费用大涨所推升；但2015年全年物价持平，是1950年开始纪录以来首见，让英国央行没有升息的压力。

统计局周二公布，英国12月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升0.2%，为2015年1月以来最高升幅。

统计局称，2015年全年通胀率平均为零，低于2014年的1.5%，且为1950年有可比纪录以来的最低。

这项数据也暗示英国央行可从容考虑升息时机，特别是薪资增长正在放缓，全球经济疲弱也构成英国经济产出的压力。

“鉴于通胀越来越有可能维持在低档更久，我们认为至少在8月之前英国央行都不太可能升息，”IHS Global Insight首席英国分析师Howard Archer说。

机票价格较上年同期增长26.8%，为2011年以来最大年增幅，推升了12月消费者物价指数。

分析师表示，该效应在下个月可能很快就消散了。不过一些人像是Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs则认为，整体物价基本有上涨的迹象。

“2016年初CPI将持续走升，因较低油价的拖累作用已消退，而且由于超市已经把趸售价格的下滑已全数转嫁完毕，因此食品价格将开始走强，”Tombs表示。

服务业物价指数较上年同期上涨2.9%，增幅为2013年9月以来最大。制造业物价指数下滑1.2%，为一年来最小增幅，且符合路透调查。

英国统计局并公布11月房价物价指数较上年同期增加7.7%，为3月来最大增幅，10月时为7.0%。(完)