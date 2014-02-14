英国央行利率政策前景扑朔迷离

路透伦敦2月13日 - 英国央行的新指引计划，将货币政策焦点从一个很难预测的单一指标，转移至另一个几乎无法测度的指标。

英国央行周三向投资者指出，要更加关注闲置产能的情况，以作为判断央行利率决策的依据。相比之下，之前其决策更直接的与失业率下降挂钩。

鉴于在英国经济到底存在多少闲置产能的问题上意见相左，英国央行的新策略将令投资者在判断何时加息时更加小心翼翼，即便是多数人已认为时间将会在2015年第二季。

“以后人们将密切关注央行决策者在每次讲话中所提到的闲置产能，”Jefferies首席欧洲金融分析师DavidOwen说。

这种焦点的模糊化，料可帮助英国央行总裁卡尼避免再次遇到近期的问题，即失业率快速下降让央行决策者措手不及，迫使其迅速“调整”仅仅在六个月前推出的前瞻性指引政策。

关注焦点转向闲置产能，这样英国央行内部目前拥有可以保持团结的余地。

“新的指引大部分相当模糊，各位货币政策委员会委员可以进行大相径庭的解读，这可能就是委员会达成一致的原因，”法国巴黎银行(BNPParibas)分析师David Tinsley称。

不过，指引更加紧密地挂勾于产出缺口，也可能会在经济数据发布时加大市场波动。产出缺口即实际国内生产总值(GDP)和潜在GDP之间的差值，在历史上一直难以确定。

此外，新计划的清晰度比起此前版本大为下降。

“人们认为指引很重要，可以为企业提供更多确定性，但新出炉的指引比以前的简洁信息要复杂得多，”贝伦贝格银行首席英国分析师RobWood表示。

**未解决的难题**

经济学家对经济闲置产能规模的评估差异很大。自金融危机开始已有七年时间，然而他们仍没有解决“生产力难题”--为什么经济产出反弹并未提高工人的生产效率，这点与对处于上升阶段的预期不符。

英国央行对于生产率的看法比三个月前更为悲观，并在周三表示，根据失业人数或希望工作更长时间的人数等因素推算，闲置产能的规模相当于国内生产总值(GDP)的约1.0-1.5%。

与伦敦智库财政研究所(Institute for FiscalStudies)一份报告中的2014年产出缺口预估相比，这一预估较低。此智库的预估数字从零到6.0%不等。

该预估也低于政府制定财政政策时采用的预估值1.8%。

闲置产能下降的速度是快于还是慢于英国央行预估，这将取决于诸多因素，例如有多少兼职人员能找到全职工作，以及企业投资规模等。

CapitalEconomics称，产出缺口与GDP之比高达6%(这是智库财政研究所(IFS)报告中引用的最高预估值)，因此利率可至少到2015年底维持不变。

“对我们来说，金融危机的破坏力竟然这么强，对经济产生这么大的破坏力，似乎令人难以置信，”CapitalEconomics的分析师Martin Beck称。

“在未来数年，我们很可能看到生产力强劲复苏，这暗示通胀压力将会减轻。”

而另一个极端看法是，咨询机构FathomConsulting认为产出缺口已经消除，它预计若经济增长在1-1.5%以上，就会产生通胀风险。

根据这个观点，Fathom Consulting的分析师PhilLachowycz认为，英国央行应当在今年年中开始收紧货币政策。不过他怀疑卡尼和货币政策委员会的其他成员不会这么迅速采取行动。

“虽然他和货币政策委员会很希望表示，不会拿经济复苏冒险，但我们认为这意味着决策者会拿通胀冒险，即将低利率维持过久，”Lachowycz表示。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/石冠兰/李春喜; 审校 王洋/田建华/许娜/张荻)

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