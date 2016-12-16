英国央行维持利率不变 称英镑近来上涨表明通胀超标幅度低于预期

路透伦敦12月15日 - 英国央行周四称，英镑在过去一个月的强劲表现意味着，通胀率高出英国央行目标的幅度将不及该行11月做出的预期。

英国央行决策者在12月政策会议上一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变，并维持公债及公司债购买计划不变，与路透调查的经学家的预估一致。

英国央行上月取消在今年再度降息的计划，而是采取了中性的货币政策立场，因英国6月公投退欧对经济的打击程度远远低于初步数据显示的那样。

自11月3日英国央行公布经济成长和通胀预估以来，英镑贸易加权汇率已升值逾6%。

“(这)本身可能就表明通胀率高出英国央行中期目标的幅度将减小，不过随着市场参与者对英国未来与欧盟关系看法的持续变化，每月的数据可能会有波动，”英国央行说。

美国联邦储备委员会(FED/美联储和)周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%，一如市场预期，这是美联储10年来第二次收紧政策。

一些经济学家称，如果不是因为英国退欧谈判带来的不确定性，英国央行可能会追随美联储升息。退欧谈判将在明年初启动。

英国央行政策制定者表示，过去一个月鲜有英国经济方面的消息。全球经济已经走强，但所面临风险也在加大。

“全球前景已变得愈发脆弱，中国、欧元区和一些新兴市场面临风险，而且政策不确定性也升高，”英国央行称。

该行表示，在特朗普当选美国总统后，对于财政政策将放松的预期推高了长期债券收益率。

英国通胀率在上个月触及了逾两年高位，不过1.2%的水平仍然远低于央行制定的2%的目标。服装价格上涨，以及英国退欧决定对科技产品的价格产生影响，都抬高了平均物价。

10月份，通胀率降至0.9%，使得央行总裁卡尼写信给财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)做出解释。周四英国央行公布了这封信件。

“货币政策委员会一如既往地致力于采取一切必要措施，以确保通胀预期仍被牢牢锚定，以及确保通胀率在恰当的时间段内以持续的方式重返目标水平，”卡尼称。

哈蒙德表示，政府“绝对”保证央行的政策操作独立性以及设定通胀目标的做法。

英国央行上个月预测通胀率将在明年的这个时候飙升至约2.7%，因英镑在英国退欧公投后大幅下跌，推高了进口成本并压低了生活标准和家庭支出。

自6月23日公投以来，英镑兑美元和欧元分别下跌了约15%和8%，这使得进口商品愈发昂贵，供应商和零售商不得不极力争夺获利。

在石油输出国组织(OPEC)国家和一些非OPEC国家达成联合减产协议之后，原油价格在本周触及了2015年中以来的最高水平。

商业调查表明，即将进入2017年之际英国经济继续强劲增长，周三公布的劳工市场数据也总体上强劲，尽管就业人数出现了逾一年来的首次下降。

英国央行周四表示，鉴于失业率重返金融危机前的低点，薪资增速对通胀上升做出的反应可能比过去更加强烈。

上个月英国央行将2017年经济增速预估从0.8%大幅上调至1.4%，不过这仍将是五年来的最低增速，并且低于2016年2.2%的预估增速。

卡尼屡次表示，英国央行可能容忍通胀率在一定程度上超过2%的目标，不过警告称容忍的程度是有限的。

上周他重申，通胀上升将挤压家庭支出，而这将导致未来几年经济增长慢于平均水平。(完)