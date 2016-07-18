英国央行货币政策委员威尔认为没有降息的急迫性

路透伦敦7月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一表示，他尚不能决定是否将在下月央行会议上支持降息，与其他多数央行官员认为下月可能降息的看法相反。

威尔将在下月央行会议之后离职。他表示，上月英国公投退欧之后，他并未见到消费者和企业有恐慌感觉，并称英国央行不应该害怕让市场感到失望。

英国央行周四维持利率在0.5%不变，并未如外界广泛预期在逾七年来首度降息。央行总裁卡尼两周前表示，他预期央行在夏季将给予经济更多扶助。

“英国央行并不是市场的护士。市场参与者了解，货币政策委员会(MPC)逐月以委员认为合宜的方式制定政策，”威尔表示。

“第二种我认为没有说服力的说法就是，要提前行动来安抚大家的情绪。相对于2008年的经验，我感觉消费者或企业并不恐慌，”他表示。

威尔表示，他是否会在下个月支持降息，将取决于退欧公投对经济需求造成的短期冲击，是否远大于较长期通胀压力的影响。(完)