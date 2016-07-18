英国央行货币政策委员威尔认为没有降息的急迫性

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一表示，他尚不能决定是否将在下月央行会议上支持降息，与其他多数央行官员认为下月可能降息的看法相反。
威尔将在下月央行会议之后离职。他表示，上月英国公投退欧之后，他并未见到消费者和企业有恐慌感觉，并称英国央行不应该害怕让市场感到失望。
英国央行周四维持利率在0.5%不变，并未如外界广泛预期在逾七年来首度降息。央行总裁卡尼两周前表示，他预期央行在夏季将给予经济更多扶助。
“英国央行并不是市场的护士。市场参与者了解，货币政策委员会(MPC)逐月以委员认为合宜的方式制定政策，”威尔表示。
“第二种我认为没有说服力的说法就是，要提前行动来安抚大家的情绪。相对于2008年的经验，我感觉消费者或企业并不恐慌，”他表示。
威尔表示，他是否会在下个月支持降息，将取决于退欧公投对经济需求造成的短期冲击，是否远大于较长期通胀压力的影响。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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