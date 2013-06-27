路透调查：新总裁上任之初，下周英国央行政策料不会变化

* 下周卡尼将接替金恩担任英央行总裁

* 在7月4日会议上，英央行政策料不会变动

* 今年购买更多公债的机率降至40%

* 英央行利率至少直到2015年料不会变化

路透伦敦6月26日 - 路透对约60位分析师的调查显示，英国央行下周料不会调整货币政策，届时卡尼将出任英国央行新总裁。

本周进行的路透调查中值显示，今年底前英央行有40%的机率把向货币市场的注资规模从目前的3,750亿英镑进一步提高。

在最近几次调查中，预估中值一直处于稳步下降态势。在6月12日和5月底的调查中，预估中值分别为45%和48%。

“尽管市场通常关注英央行官员暗示进一步降息并非不在议程的言论，但现实是常规政策已‘江郎才尽’，”德国商业银行的Peter Dixon称。

前加拿大央行总裁卡尼将在下周首次掌舵英国央行货币政策委员会(MPC)。

只有两位受访分析师预计在7月4日会议宣布结果时，政策会有调整。他们均预计在现有量化宽松规模上，再向经济注资250亿英镑。

MPC委员迈尔斯周三在一会议上表示，英国经济复苏仍相当疲弱，进一步的资产购买可能有助于经济。

两年多来英国经济一直表现平平，勉强避开了三度衰退，最好情况下直至明年底经济料将温和增长。

上月底的数据显示，今年第一季英国经济增长0.3%，企业调查显示第二季开局良好。

尽管略微多数受访分析师并没有预计英央行扩大资产购买计划，但少数分析师预计总支出最高将为5,000亿英镑，约为英国国内生产总值(GDP)的三分之一。

“在英国实行雄心勃勃的财政撙节措施，欧元区风险再度升温，中国经济增长放缓及全球市场动荡不安之际，英央行有必要尽其所能维持英国经济的稳定性，”G+ Economics的Lena Komileva称。

尽管2009年底以来英央行未能使通胀率保持在2%，但在最近的几次调查中，预估中值显示至少直至2015年基本利率将一直维持在纪录低位0.5%。

57位受访分析师中，只有六位预计在2015年前利率将有变动。(完)