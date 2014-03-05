重温稿-路透调查：英国央行前瞻指引是否使政策更为清晰，分析师看法不一

* 对前瞻性指引是否提供更清晰的政策线索，分析师意见不一

* 分析师一致认为英国央行将在3月6日会议上按兵不动

* 首次加息预计落在2015年第二季

路透伦敦2月27日 - 对于英国央行调整后的前瞻指引是否更明确地给出未来利率走向的线索，路透调查访问的分析师意见不一。

虽然本周受访的64名分析师一致表示，英国央行料在3月6日会议上维持利率在0.5%的纪录低位不变，但对英国央行总裁卡尼最新前瞻性指引的看法分歧。

尽管目前尚无定论，但此次调查突显出市场理解新政策的难度很大。新指引旨在减少围绕未来加息时机和速度的不确定性，但却较旧版本更为复杂。

由于失业率已逼近央行声称将审议利率的门槛7.0%，较其最初预期的时间早了三年，英国央行不得不在把货币政策与失业率挂钩六个月后放弃了这一做法。

反之，英国央行在本月稍早表示，将关注18项指标以衡量开始加息的正确时机。

回答额外提问的分析师中有25名称，新版本提供了更为清晰的政策指引，但另外22名分析师则认为清晰程度下降。

英国央行目前关注经济领域中的闲置产能、企业调查和工作小时数等一系列指标，分析师称这增大了央行可操作空间，但也让市场更难预测央行的下一举动。

**首次升息时点**

英国央行已强调并不急于加息，并在本月稍早暗示，认为2015年第二季升息的预期符合其维持通胀率接近2%的目标。

最近的几次路透调查也显示，市场预期英国央行将在这个时点首次加息25个基点。