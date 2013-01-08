路透调查: 虽然面临经济疲弱难题,但英国央行不太可能重拾印钞政策

路透伦敦1月7日 - 路透调查周一显示,尽管英国经济正在新一轮衰退的悬崖峭壁旁摇摇欲坠,但央行不太可能重启印钞策略.

参与调查的分析师预测中值显示,英国央行有45%的可能性重新开动已于去年11月份暂停的量化宽松政策.不过,政策制定者可能会将希望寄托在一项鼓励银行业放贷、借以振兴经济的新计划上,因英国政府大幅削减开支.

"经济成长疲弱和通胀率保持在目标水准以上的艰难状况,可能会继续存在."巴克莱资本的Simon Hayes表示.

在近零利率的背景下,英国央行已经购买3,750亿英镑政府公债.另外,该行也推出了贷款融资计划(Funding for Lending,FLS),向银行提供廉价信贷以鼓励其对客户放贷.

尽管贷款融资计划的效力要在今年稍晚才会贯穿到经济中,但上周五发布的数据显示,11月英国抵押贷款批准宗数触及上年1月以来最高水平.

参与英国央行季度信贷状况调查(Credit Conditions Survey)的银行表示,2013年的前三个月内将会大幅提高抵押贷款的供应.而截至去年12月11日的三个月内,抵押贷款供应量录得创纪录增幅.

由于通胀率一直保持在2%的目标水平上方,且长期内预计将不会下降,英国央行在行动时多少会受到制约.

不过,参与路透调查的64位分析师认为,2014年7月前英国利率将不会从当前的纪录低位0.5%上调.只有少数参与调查的几位政策观察人士认为,英国在此日期之前将加息.