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债券 | 2013年 1月 31日 星期四 12:52 BJT

路透调查: 英国央行设定通胀目标效果良好,应继续作为主要政策工具

只有10位分析师称,央行应放弃其通胀目标,其余三人表示,央行应调整其力争要控制的通胀标准.

但过去十年多数时间通胀都超过目标,2009年12月以来每个月也都是这样.

这样的结果表明,认真考虑以经济成长为目标几乎不可能.卡尼去年在一次演讲中详细谈及这一问题,但最近公开讲话中未予提及.

37名受访者中有19位表示,如果英国央行放弃通胀目标,其应采用类似美联储那样的双重使命.美联储把控制失业率亦作为政策目的.

与此同时,调查中值显示,英国央行进一步购买债券的可能性为40%,低于本月稍早调查结果显示的45%.利率料持稳在纪录低位0.5%,并至少要持续到明年中期.(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 高琦)

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