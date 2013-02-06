重温稿-路透调查: 英国央行设定通胀目标效果良好,应继续作为主要政策工具

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透1月30日 - 一项路透调查显示,英国央行设立通胀目标的效果良好,应该将此继续作为主要政策工具,即便该策略在引发导致金融危机的信贷泡沫方面也负有一定责任.
虽然通胀率在这几年来一直高于该行2%的目标,但本周分析师调查还是得出了这个结论.
外界认为,英国央行的下一任总裁卡尼可能更倾向于采取比较灵活的通胀目标,而不是取消通胀目标.
"对于新任总裁,期待他带来奇迹般的复苏的压力总是很大,"Investec首席投资官hilip Shaw称."不过改变目标并不是解决方式.需要的是推出不同的工具."
调查结果显示,卡尼料不会试图取消通胀目标.该目标由英国政府制定.
目前缺乏的是如何更好的监管金融系统.卡尼和很多人一样,青睐于更有效的宏观审慎政策,以避免新一轮繁荣之后泡沫破裂.
"此外我们认为,对于一个通胀目标或者其他目标所能够达到的效果,市场的预期通常有些过高,"Shaw称.
兴业银行首席英国经济分析师Brian Hilliard称,再加上个宏观目标,恐怕也无助于防止金融危机.
受访的51人中有38人明确认为,英国央行不应取消通胀目标.现任央行总裁金恩近期的讲话也是强烈支持这一观点,他赞同微调.
只有10位分析师称,央行应放弃其通胀目标,其余三人表示,央行应调整其力争要控制的通胀标准.
但过去十年多数时间通胀都超过目标,2009年12月以来每个月也都是这样.
这样的结果表明,认真考虑以经济成长为目标几乎不可能.卡尼去年在一次演讲中详细谈及这一问题,但最近公开讲话中未予提及.
37名受访者中有19位表示,如果英国央行放弃通胀目标,其应采用类似美联储那样的双重使命.美联储把控制失业率亦作为政策目的.
与此同时,调查中值显示,英国央行进一步购买债券的可能性为40%,低于本月稍早调查结果显示的45%.利率料持稳在纪录低位0.5%,并至少要持续到明年中期.(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 高琦)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
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