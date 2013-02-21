路透调查: 英国央行料开始重启资产买进计划,但3月可能性不高

路透伦敦2月20日 - 路透调查结果显示,英国央行在今年结束前重启印钞动作并向经济挹注另一轮资金的可能性比按兵不动来得大.

根据路透在货币政策委员会2月会议记录公布后对50位分析师所做的调查,预估中值为有51%的可能性会有这些动作.该会议纪录显示,本月九名委员中有三位支持有更多的买进动作.

调查显示,平均预估的可能性稍高,来到55%.英国央行可能再次印钞250亿英镑,使得总量达到4,000亿英镑.

这是10月以来首次有调查暗示会有进一步的刺激举措,尽管是略过半数.

Capital Economics英国分析师Samuel Tombs表示,"货币政策委员会似乎预期今年经济会有相对不错的复苏.我们的预期则是今年经济将持续蹒跚."

英国央行总裁金恩与另两位官员在本月稍早会议中支持重启公债购买行动,表明该央行料比预期更加接近采取进一步行动以提振经济成长.

周三的调查显示,在下次于3月7日举行的会议,有35%的可能性会有多数人站在金恩这边支持扩大量化宽松规模.

许多分析师一直不愿预测会有进一步的宽松政策,因为通胀仍居高不下,但英国央行对于通胀目标一直采取较为弹性的对策.

弹性对策也是加拿大央行总裁卡尼的特色.他将在7月接替金恩担任英国央行总裁,不过卡尼对于买债计划热衷与否则很难说.