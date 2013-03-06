重温稿-路透调查：英国央行3月决定进一步购买资产的机率上升

路透伦敦2月28日 - 周四公布的路透调查结果显示，英国央行在下周会议上决定再度出手购买资产以支持经济的机率升高。目前英国经济可能在四年中第三次滑入衰退。

路透在2月26-28日访问的64位分析师预估中值显示，英国央行下周启动新一轮资金挹注计划的可能性有40%。该央行已经向经济注入3,750亿英镑(5,675亿美元)。

上周该央行公布的2月会议记录显示，三位货币政策委员会(MPC)委员投票赞成提高购债规模250亿美元，其中包括即将离任的央行总裁金恩。在之后进行的快速调查中，分析师认为央行实施新购债计划的可能性为35%。

央行即便不在3月行动，在今年年底前再推量化宽松(QE)的机率也达到60%，高于上周调查中预估的51%。

“一切取决于细节(数据)，以及英镑走势，所以我对央行采取行动的月份并不确定，不过我认为会很快。”花旗的Michael Saunders表示。他预测MPC最终的注资规模4,500亿英镑。

英国央行副总裁宾恩周三表示，央行“准备好在恰当时进一步采取此类措施”。此前一天MPC委员费希尔建议，央行应购买更多公债，并分散在更长的时期内进行。

“过去的经验表明，如果有超过一位MPC委员要求提高QE规模，该委员会就倾向于这么做。由此看来，央行的确有可能进一步购买资产。”德国商业银行的Peter Dixon表示。不过他十分怀疑此举能够带来任何好处。

调查结果显示，英国央行将只会再购买250亿英镑资产，以支持四年来两度经历衰退的经济，从而令购买总规模达到4,000亿英镑。