重温稿-路透调查：英国央行3月决定进一步购买资产的机率上升

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月28日 - 周四公布的路透调查结果显示，英国央行在下周会议上决定再度出手购买资产以支持经济的机率升高。目前英国经济可能在四年中第三次滑入衰退。
路透在2月26-28日访问的64位分析师预估中值显示，英国央行下周启动新一轮资金挹注计划的可能性有40%。该央行已经向经济注入3,750亿英镑(5,675亿美元)。
上周该央行公布的2月会议记录显示，三位货币政策委员会(MPC)委员投票赞成提高购债规模250亿美元，其中包括即将离任的央行总裁金恩。在之后进行的快速调查中，分析师认为央行实施新购债计划的可能性为35%。
央行即便不在3月行动，在今年年底前再推量化宽松(QE)的机率也达到60%，高于上周调查中预估的51%。
“一切取决于细节(数据)，以及英镑走势，所以我对央行采取行动的月份并不确定，不过我认为会很快。”花旗的Michael Saunders表示。他预测MPC最终的注资规模4,500亿英镑。
英国央行副总裁宾恩周三表示，央行“准备好在恰当时进一步采取此类措施”。此前一天MPC委员费希尔建议，央行应购买更多公债，并分散在更长的时期内进行。
“过去的经验表明，如果有超过一位MPC委员要求提高QE规模，该委员会就倾向于这么做。由此看来，央行的确有可能进一步购买资产。”德国商业银行的Peter Dixon表示。不过他十分怀疑此举能够带来任何好处。
调查结果显示，英国央行将只会再购买250亿英镑资产，以支持四年来两度经历衰退的经济，从而令购买总规模达到4,000亿英镑。
与先前几次调查的结果一样，本次调查中的受访分析师认为，英国央行至少在明年10月以前，不会将利率从0.5%的纪录低点进行调整。64位受访分析师中仅有七人预期利率在此前会有变动。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1