英国央行考虑遏制地产基金赎回潮--报载

路透伦敦7月9日 - 据英国星期日电讯报周六晚间报导，英国央行考虑遏制公投之后爆发的地产投资基金赎回潮。

报导称其获悉英国央行正在考虑“强化赎回通知期要求、对急于赎回的投资者采取减价措施、抑或对基金施加额外流动性要求”。

英国央行发言人对上述报导不予置评，而该报导也未给出消息来源。

金融市场行为监管局(FCA)主管贝利周二在英国央行一个新闻发布会上表示，鉴于投资者争相赎回基金，有必要对开放式地产基金进行评估。

英国央行去年曾表达过对投资这类资产基金的担忧，担心发生危机时流动性不畅，但允许投资者在没有事先通知的情况下赎回基金。

FCA周五发布地产基金指导，避免让那些没有寻求赎回基金的投资者处于不利地位。

星期日电讯报称，监管机构考虑让基金要求投资者给予30天至六个月的赎回通知期，或者要求基金持有流动性更好的资产以应对赎回要求，比如持有现金或地产类企业的股票和债券等。

上周已有超过六家英国地产基金暂停赎回，以应对6月23日公投退欧后出现的赎回潮。(完)