调查：英国央行很可能限制抵押贷款/收入比 为房市去火

路透伦敦6月17日 - 周二公布的路透调查显示，英国央行很可能采取限制抵押贷款/收入比，来试图给英国火热的房市降温。

过去一年英国房价上涨11%，引发决策者担忧是否房市过热。

虽然上周接受访问的分析师一致认为FPC周二开会时将采取行动，降低楼市给金融稳定性构成的风险，但他们不大确定将会采取哪些行动。

行动措施将于6月26日与FPC的半年度金融稳定报告一道公布。

路透调查中的分析师认为最有可能的选项是，英国央行建议银行业者对放贷额与借款人收入之比设定上限。在2015年5月的全国大选之前，这样做可能在政治上比较敏感，因为这可能加大首次置业者的购房难度。

29位受访分析师之中，14人预测央行将限制贷款/收入比。

其他预测人数较少的选项包括，央行将要求银行对特定类型抵押贷款计提更多资本准备、限制每家银行可承作的风险较高贷款件数、或是要求政府将补助买房金额上限60万英镑予以降低。

这项调查预测，英国经济本季成长0.8%，之后每季成长0.6-0.7%，与5月调查结果相近。调查预测，英国通胀率将在明年初达到央行的2.0%目标，也是分析师预测央行收紧政策的时间。(完)

(编译 田建华/艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/张涛)

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