版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 20日 星期五 08:37 BJT

英国央行在退欧公投六周后将能评估其影响--委员弗利葛

路透伦敦5月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周四表示，央行到发表8月经济预测时，将能够判断6月23日退欧公投结果对英国经济的影响。

他在伦敦商学院发表讲话称，如果近期经济成长放慢并非主要因公投引发忧虑所致，那么央行或许有必要重启货币刺激。

“我们将很快看到金融市场的反应，大约六周之内，我们将开始公投后的首次企业和信心调查，对公投影响的好坏以及程度有一些了解，”他在答问环节中说到。

“我们认为显然不需要等到官方GDP数据首次公布，”他补充说。

英国经济7-9月期间的正式成长数据要到10月底才公布。

弗利葛表示，在讨论进一步刺激政策时，降息和扩大量化宽松资产购买都将作为选项。

他补充说，上调2%的央行通胀率目标以及所谓的“直升机撒钱”举措，都不在央行的考虑之列。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐