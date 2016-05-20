英国央行在退欧公投六周后将能评估其影响--委员弗利葛

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透伦敦5月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周四表示，央行到发表8月经济预测时，将能够判断6月23日退欧公投结果对英国经济的影响。
他在伦敦商学院发表讲话称，如果近期经济成长放慢并非主要因公投引发忧虑所致，那么央行或许有必要重启货币刺激。
“我们将很快看到金融市场的反应，大约六周之内，我们将开始公投后的首次企业和信心调查，对公投影响的好坏以及程度有一些了解，”他在答问环节中说到。
“我们认为显然不需要等到官方GDP数据首次公布，”他补充说。
英国经济7-9月期间的正式成长数据要到10月底才公布。
弗利葛表示，在讨论进一步刺激政策时，降息和扩大量化宽松资产购买都将作为选项。
他补充说，上调2%的央行通胀率目标以及所谓的“直升机撒钱”举措，都不在央行的考虑之列。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。