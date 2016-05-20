英国央行在退欧公投六周后将能评估其影响--委员弗利葛

他在伦敦商学院发表讲话称，如果近期经济成长放慢并非主要因公投引发忧虑所致，那么央行或许有必要重启货币刺激。

“我们将很快看到金融市场的反应，大约六周之内，我们将开始公投后的首次企业和信心调查，对公投影响的好坏以及程度有一些了解，”他在答问环节中说到。