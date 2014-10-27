英国金融：部分清算所可能需要增加资本--央行报告

路透伦敦10月24日 - 英国央行周五发表报告称，随着越来越多的金融衍生品交易需要进行清算，部分清算所可能需要增加资本缓冲。

英国央行总裁卡尼表示，监管部门必须确保清算所不会成为新的一种“大到不能倒”的金融企业。

清算所拥有违约基金，是交易双方之间的纽带，即便其中一方破产，也能确保交易完成。

LCH.Clearnet 、ICE Clear Europe 和CME Clearing Europe 等欧洲许多清算所都在伦敦从事经营活动，处于英国央行的监管之下，因此业内可能将仔细研究央行的此份报告，以寻找监管线索。

由于新规要求更多场外金融衍生品交易进行清算，以提高安全性和透明度，清算商料将大幅增长。

信用违约交换合约(credit default swaps)等不透明且未经清算的衍生品处于2007-09年金融危机风暴的中心。根据更加严格的全球新规，一家大型清算所必须拥有足以应对旗下两个最大会员破产的资本。

英国央行报告表示，这种规模的资本大多数情况下都是稳妥的，但对会员较多的清算所来说可能还不够，因为在特定情况下，损失可能会波及清算所的多家会员。