英国金融：部分清算所可能需要增加资本--央行报告

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透伦敦10月24日 - 英国央行周五发表报告称，随着越来越多的金融衍生品交易需要进行清算，部分清算所可能需要增加资本缓冲。
英国央行总裁卡尼表示，监管部门必须确保清算所不会成为新的一种“大到不能倒”的金融企业。
清算所拥有违约基金，是交易双方之间的纽带，即便其中一方破产，也能确保交易完成。
LCH.Clearnet 、ICE Clear Europe 和CME Clearing Europe 等欧洲许多清算所都在伦敦从事经营活动，处于英国央行的监管之下，因此业内可能将仔细研究央行的此份报告，以寻找监管线索。
由于新规要求更多场外金融衍生品交易进行清算，以提高安全性和透明度，清算商料将大幅增长。
信用违约交换合约(credit default swaps)等不透明且未经清算的衍生品处于2007-09年金融危机风暴的中心。根据更加严格的全球新规，一家大型清算所必须拥有足以应对旗下两个最大会员破产的资本。
英国央行报告表示，这种规模的资本大多数情况下都是稳妥的，但对会员较多的清算所来说可能还不够，因为在特定情况下，损失可能会波及清算所的多家会员。
“倘若在现实中出现这种情况，为了确保清算所的稳固，可能需要增加资本，”英国央行报告称。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(