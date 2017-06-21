英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健

路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。

这份由英国央行的区域代表处撰写的报告，基本符合央行上周发表的政策声明。在上周的政策会议上，央行的八名决策者中有三位意外投票主张升息。

“鉴于零售商品的价格上涨进一步加剧...年度销售增长继续放缓。食品等领域的物价上涨加快，也已经抑制了消费者购买家居用品等高价商品的能力，”英国央行表示。

英国央行还表示，企业报告称，由于英镑贬值和担心英国退欧之后的居民身份问题，来自欧洲大陆的移民减少。(完)