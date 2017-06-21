英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
这份由英国央行的区域代表处撰写的报告，基本符合央行上周发表的政策声明。在上周的政策会议上，央行的八名决策者中有三位意外投票主张升息。
“鉴于零售商品的价格上涨进一步加剧...年度销售增长继续放缓。食品等领域的物价上涨加快，也已经抑制了消费者购买家居用品等高价商品的能力，”英国央行表示。
英国央行还表示，企业报告称，由于英镑贬值和担心英国退欧之后的居民身份问题，来自欧洲大陆的移民减少。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。