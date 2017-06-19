京东方拟牵头收购法国SES公司50.1%以上股份 布局物联网

路透上海6月19日 - 中国液晶面板大厂京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)上周六公告称，其子公司京东方科技（香港）公司将组建合资公司（SPV），以不超过每股30欧元的价格收购法国零售数字化解决方案提供商司 SES-imagotag SA公司(SESL.PA)50.1%以上股份，布局物联网领域。

公告指出，京东方将向其香港子公司增资，并由后者与SES的管理层等共同出资设立SPV，出面收购SES控股权。SPV注册资本不超过2.5亿欧元，其中京东方香港出资不超过2亿欧元，持股比例不低于70%。收购资金除了注册资本金外，其余通过境外融资和／或股东借款方式解决。

目前京东方已完成相关法务、财务尽职调查，由SPV先通过大宗交易收购SES股东50.01%以上股份，预计三季度可完成该大宗交易的交割，之后公司将向其他股东发出全面要约收购。若法国金融管理局最终核定的要约收购公允价格不超过每股30欧元，且SES所有股东同意出售股份，预计SPV将支付不超过4.11欧元的交易对价。

SES-imagotag SA是电子货架标签和数字标牌领域的全球领先供应商，SES的解决方案已在全球超过50个国家、100家零售品牌、1.2万家门店得到应用，电子标签累计安装量约1.5 亿个。去年公司实现净利460.9万欧元。

京东方指出，零售业应用电子货架标签已成为全球发展趋势，产业潜力较大。公司利用拥有的丰富销售网络和本地化资源，借助SES公司良好的品牌价值和大量国际化客户资源，以电子货架标签为基础，建立用户行为分析系统，货架管理系统等智慧零售整体解决方案。

“此次交易，正是公司借助投并购手段，抓住国内外‘新零售’发展机会，实现战略转型，落地新零售业务的重要战略契机。”公告称。

法国SES公司上周四收报30.93欧元。（完）