独家：不满加薪幅度偏低 英国央行员工投票决定是否罢工

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月1日 - 工会消息人士向路透表示，英国央行员工周四将展开表决，决定今年是否举行罢工，抗议加薪幅度低于通胀率。
英国央行员工今年获得1%的加薪幅度后，英国最大工会组织Unite正在与成员讨论是否在央行发动罢工。英国央行约有3,600名员工。
工会声称薪资“微薄”，同时也是连续第二年员工面临薪水赶不上通胀，导致实质收入下滑。工会所代表的英国央行劳工是来自安全、餐饮、法务、人力资源及其他服务领域。
英国央行很少出现劳资争议。1994年，英国央行资讯科技员工为了薪资争议而投票表决是否要罢工，但后来没有表决通过。
英国央行不予置评。(完)
(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。