独家：不满加薪幅度偏低 英国央行员工投票决定是否罢工

路透伦敦6月1日 - 工会消息人士向路透表示，英国央行员工周四将展开表决，决定今年是否举行罢工，抗议加薪幅度低于通胀率。

英国央行员工今年获得1%的加薪幅度后，英国最大工会组织Unite正在与成员讨论是否在央行发动罢工。英国央行约有3,600名员工。

工会声称薪资“微薄”，同时也是连续第二年员工面临薪水赶不上通胀，导致实质收入下滑。工会所代表的英国央行劳工是来自安全、餐饮、法务、人力资源及其他服务领域。

英国央行很少出现劳资争议。1994年，英国央行资讯科技员工为了薪资争议而投票表决是否要罢工，但后来没有表决通过。

英国央行不予置评。(完)