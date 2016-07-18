英国央行首席经济学家称需“及时且强力”地行动以刺激经济

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月15日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周五表示，英国央行必须“及时且强力”行动，以刺激经济及提振信心。
霍尔丹在英国退欧公投后的首次演讲中表示，央行必须及时提出一套能够满足两方面的宽松货币政策措施，赶上8月4日的利率会议。
“如果要支撑预期心理及信心，我认为这个货币政策回应需要及时提出，而且强而有力。所谓及时，我指的就是下个月，”他称。
霍尔丹讲话后，英镑兑美元跌近0.01美元，回吐周四央行意外维持利率不变带动的部分涨幅。
投行摩根大通也在霍尔丹讲话后改变对英国利率的预期，预计该央行下月将降息至零，而非此前预期的降至0.25%。
英国央行周四并未如预期般地降息，令各市场大感意外，该行决策人士称，在下月新的经济预估出炉时，可能会提出更为全面的成套措施。
霍尔丹并未提及这些措施的任何细节。
较具创新性的举措，比如购买民间部门资产或激励银行放贷，则需要英国新任财长哈蒙德(Philip Hammond)批准。
摩根大通分析师Allan Monks称，他预计英国央行将再购买750亿英镑(1,000亿美元)公债，并在扩大贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)和购买公司债举措中选择一个。
霍尔丹表示，央行应宁可错在过于积极回应，因在英国利率利率已经接近于零之际，外界可能对货币政策提振需求的有效性提出质疑。
“我宁愿冒险拿牛刀来杀鸡、也不愿像电影肖申克的救赎(刺激1995)里主角用小锤子凿出逃狱之路，”他说道。
霍尔丹表示，他预期英国经济未来几季将实质放缓，但预期不会崩溃。
他补充称，企业更有可能“小幅调整”、而非“狂砍狂删”招人和投资计画。
霍尔丹称，公投后英镑大跌，意味着通胀率在可预见的未来或超过央行2%的通胀目标。
但他补充称，整体经济疲态则表明，物价不太可能稳步大幅上涨。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
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