英国央行首席经济学家称需“及时且强力”地行动以刺激经济

路透伦敦7月15日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周五表示，英国央行必须“及时且强力”行动，以刺激经济及提振信心。

霍尔丹在英国退欧公投后的首次演讲中表示，央行必须及时提出一套能够满足两方面的宽松货币政策措施，赶上8月4日的利率会议。

“如果要支撑预期心理及信心，我认为这个货币政策回应需要及时提出，而且强而有力。所谓及时，我指的就是下个月，”他称。

霍尔丹讲话后，英镑兑美元跌近0.01美元，回吐周四央行意外维持利率不变带动的部分涨幅。

投行摩根大通也在霍尔丹讲话后改变对英国利率的预期，预计该央行下月将降息至零，而非此前预期的降至0.25%。

英国央行周四并未如预期般地降息，令各市场大感意外，该行决策人士称，在下月新的经济预估出炉时，可能会提出更为全面的成套措施。

霍尔丹并未提及这些措施的任何细节。

较具创新性的举措，比如购买民间部门资产或激励银行放贷，则需要英国新任财长哈蒙德(Philip Hammond)批准。

摩根大通分析师Allan Monks称，他预计英国央行将再购买750亿英镑(1,000亿美元)公债，并在扩大贷款融资计划(Funding for Lending Scheme)和购买公司债举措中选择一个。

霍尔丹表示，央行应宁可错在过于积极回应，因在英国利率利率已经接近于零之际，外界可能对货币政策提振需求的有效性提出质疑。

“我宁愿冒险拿牛刀来杀鸡、也不愿像电影肖申克的救赎(刺激1995)里主角用小锤子凿出逃狱之路，”他说道。

霍尔丹表示，他预期英国经济未来几季将实质放缓，但预期不会崩溃。

他补充称，企业更有可能“小幅调整”、而非“狂砍狂删”招人和投资计画。

霍尔丹称，公投后英镑大跌，意味着通胀率在可预见的未来或超过央行2%的通胀目标。

但他补充称，整体经济疲态则表明，物价不太可能稳步大幅上涨。(完)