前英国央行官员称英国经济需要财政刺激 因货币政策达到极限

路透伦敦8月2日 - 两位前英国央行决策者周二表示，公投退欧后，英国应扩张财政政策以刺激经济，因为英国央行的货币政策基本已经到达极限，且效果可能低于以往。

英国6月23日公投决定退出欧盟，这可能导致经济陷入衰退，促使英国央行总裁卡尼暗示可能“在夏季”采取更多刺激措施。

前英国央行副总裁宾恩(Charles Bean)在汤森路透Fathom Consulting政策论坛上表示，政府和英国央行应紧密合作，财政部比央行有更多因应经济滑坡的空间。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德警告称，英国长期财政状况“糟糕”，但他同意政府应介入。

“短期内，有非常、非常强的理由扩张(财政政策)。但随着老龄化和医疗支出上升，公共部门财政状况的长期前景糟糕，”他说。

鉴于业已实施的量化宽松措施规模高达以万亿美元计，以及发达国家利率接近于零--日本和欧元区甚至实施了负利率，众多经济学家认为央行已无回旋余地。

这已经引发了关于通过所谓“直升机撒钱”来刺激经济增长和通胀的讨论。

宾恩表示，对“直升机撒钱”存在很多误解，就他来看这实质上是一种联合的债券融资式财政宽松政策，央行买入政府发行的债券但永不赎回。

“有些人认为还存在某种(被称为)‘直升机撒钱’的未尝试货币工具，这是自欺欺人。那完全是一种财政措施，再加上少许传统量化宽松，”他表示。

宾恩称，英国央行依然有选项，例如将资产购买种类扩大到公债之外如公司债甚至是股票。但这样做就进入了财政领域，政治上可能存在困难。

“如果买入股票，像日本央行已经尝试的那样...则将使英国央行面临政治层面的问题。如果真的决定要这样做，央行应当与财政部联手，”宾恩称。

公投之后的商业调查显示，服务业、制造业、建筑业均呈放缓态势，消费者信心也大幅下降。

接受路透调查的几乎所有分析师都预计，英国央行将在周四下调利率25个基点，但在是否重启债券购买计划问题上则看法不一。

宾恩和古哈德称，英国央行已经推高了外界对其周四可能采取某种行动的预期，这种预期是如此强烈，假如英国央行没有行动，则将影响到其公信力。

“外界强烈预期英国央行将降息，即便效果甚微；他们将会降息，因为如果不这样做会对其公信力有不利影响，”古哈德称。(完)