英国央行调查报告显示企业投资计划增强 零售趋弱

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦3月22日 - 英国央行周三公布的一份调查显示，英国企业投资意愿正在上升，在英镑贬值削弱消费者需求之际，这为英国经济提供了一些支撑。
这份来自英国央行地区代表的报告，呼应了央行上个月的预测值；英国央行上个月预测今年经济将有稳健增长，企业投资及出口增强，料将大致弥补零售消费放缓所留下的缺口。
“投资意愿好转，表明需求继续稳步增长，围绕经济前景的不确定因素有所减少，尤其是在近期，”英国央行称。不过，该行指出，英国与欧盟长期关系的不确定性，伤害部分更长期的计划。
劳工成本增势依然低迷，企业大多提供的员工年薪协议增幅为2.0-2.5%。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 高琦/孙茉莉)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。