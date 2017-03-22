英国央行调查报告显示企业投资计划增强 零售趋弱

路透伦敦3月22日 - 英国央行周三公布的一份调查显示，英国企业投资意愿正在上升，在英镑贬值削弱消费者需求之际，这为英国经济提供了一些支撑。

这份来自英国央行地区代表的报告，呼应了央行上个月的预测值；英国央行上个月预测今年经济将有稳健增长，企业投资及出口增强，料将大致弥补零售消费放缓所留下的缺口。

“投资意愿好转，表明需求继续稳步增长，围绕经济前景的不确定因素有所减少，尤其是在近期，”英国央行称。不过，该行指出，英国与欧盟长期关系的不确定性，伤害部分更长期的计划。

劳工成本增势依然低迷，企业大多提供的员工年薪协议增幅为2.0-2.5%。(完)