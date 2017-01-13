英国央行委员桑德斯称2017年失业率不大可能大幅上升

路透伦敦1月13日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，英国今年的失业率或许将保持在很接近当前11年低点的水平，而不是像央行11月预测的那样明显上升。

桑德斯称，通胀率今年仍有可能超过央行2%的目标水平，但这反映的是自6月退欧公投以来的英镑疲势。

“经济增长近期表现得比预期强劲，”桑德斯在对智库ResolutionFoundation发布的讲话中表示。

“失业率不会像11月通胀报告里预测的那样上升，相反我认为失业率今年很有可能保持在低于5%的水平，”桑德斯补充说。

英国2016年第三季失业率降至11年低点4.8%，为2005年以来最低。英国央行11月时预期，季度失业率到今年年底将升至5.4%，今年整体经济增速将从约2%降至1.4%。

英国央行8月降息至纪录低点0.25%，因担心英国经济在6月公投退欧后大幅减速。但鉴于越来越多的迹象表明英国经济“韧性十足”，英国央行11月时称，不再计划进一步降息。

桑德斯称，他认为均衡失业率已降至5%，但他表示不确定具体降幅。均衡失业率是指失业率水平达到可以给通胀带来上行压力的程度。

他说道，任何经济疲弱都可能会造成工作没有保障、工时缩短以及更多的人脱离就业人群，而非直接导致失业人口增加。

他补充道，对英国而言，失业人口低于预期并不意味着会引发额外的通胀压力，因薪资不可能强劲增加。

不过桑德斯称，经济学家过去一直被对经济闲置规模的过高估计所误导，才会对后来的通胀率激增感到惊讶。

“如果未来几个月的薪资和其他就业市场指标发出明确警讯...这将会明显影响货币政策，除非经济增长下档风险明显增加，”他说道。(完)