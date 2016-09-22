退欧后英国金融稳定性面临充满挑战的时期--英国央行

路透伦敦9月22日 - 英国央行周四称，尽管英国在退欧公投后展现韧性，但金融稳定性仍将面临一段“充满挑战的时期”，银行业规定必须保持严格。

英国政府希望确保，即便在退出欧盟后，伦敦仍能保有欧洲主要金融中心的地位，但英国央行表示任何情况下都不能放松银行业的资本规定。

“虽然在一段震荡时期之中，英国的金融稳定得以维持...英国正面临一段不确定性及调适的充满挑战时期，”英国央行金融政策委员会(FPC)在季度声明中表示。

英国央行表示，不论英国与欧盟未来关系的具体形式如何，英国金融体系需要“强劲的审慎标准”。

FPC表示，政府协助民众购屋的抵押担保方案，在过去一年运作期间并未对金融稳定构成风险。

央行称，该计划的使用程度已大幅下降，在2016年头三个月的高贷款价值比(LTV)中仅占到25%，大大低于2014年的70%。

该计划定于今年稍晚结束，新任财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将需要决定届时是否展期。英国央行称，如果该计划结束，预计不会对贷款活动造成重大冲击。

FPC未给出新的监管建议，维持7月的决议，即撤销3月时的决定，当时的决定是为了缓冲退欧公投可能给英国经济带来的冲击。

但央行表示，将在11月份对银行放贷进行例行检视，“以避免承销标准明显松动及弱势家庭数量大幅上升的风险。”

英国央行也将发布对银行的压力测试，其中将包含观察他们如何应对中国贷款迅猛增长带来的风险等。(完)