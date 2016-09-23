英国央行称英国金融稳定仍面临“挑战期”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月22日 - 英国央行周四称，尽管在英国退欧公投后展现了韧性，但英国的金融稳定仍面临“挑战期”，针对银行业的规则必须保持严格。
英国政府热切希望确保，即便在英国退出欧盟后，伦敦仍能保住其作为欧洲主要金融中心的地位，但英国央行称，没有理由放松银行资本规则。
“虽然英国在一段波动期内维持了金融稳定...但英国面临一段充满挑战的不确定和调整期，”英国金融政策委员会(FPC)在季度声明中说。
鉴于在英国注册的银行未来能否进入欧盟市场还不明朗，银行业可能会向英国政府施压，要求政府增强伦敦的吸引力。
英国工业联盟(CBI)已呼吁，在金融危机后经过持续很久的监管整治后，不要再对银行业采取“严厉举措”了。
但英国央行称，“不管英国未来与欧盟的关系采取何种特定形式”，银行的金融系统仍需要“强有力的审慎标准”。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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