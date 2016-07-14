英国央行出人意料地维持利率不变 暗示8月或采取行动

路透伦敦7月14日 - 英国央行周四维持指标利率不变，令许多此前预计其将实施逾七年来首次降息的投资者感到意外。目前英国经济由于英国退欧公投的影响而步履蹒跚。

英国央行表示，一旦完成有关退欧公投对经济影响的评估，未来三周可能会推出刺激措施，或许为“一系列措施”。

英国央行在7月政策会议记录中表示，“在支持成长和令通胀率可持续地重回目标之间的权衡态势未进一步恶化的情况下，多数货币政策委员会委员预计将在8月放松货币政策。”

英国央行并称，“刺激举措的具体规模和本质将取决于8月的预估和通胀报告。”

路透调查的分析师多数原预期，英国央行将降息至0.25%，以帮助经济抵御英国退欧造成的动荡。

在英国退欧公投后的几天，英镑兑美元下挫逾13%，全球股市市值蒸发了数万亿美元。

不过特雷莎·梅(Theresa May)提前确认成为新首相，帮助安抚了金融市场的紧张情绪。

英国央行总裁卡尼将于周四会晤新任财政大臣哈蒙德。后者在被任命几小时后表示，政府将采取一切必要措施恢复对英国经济的信心，并暗示在降低预算赤字的问题上将采取较为缓和的策略。

卡尼两周前发出明确讯号，将在夏季推出刺激措施，以期表明经济在退欧公投后的政局波动中仍被有效地掌控。

不过卡尼也暗示，他不倾向于大幅下调借款成本，因这可能会对在英国的银行业者造成影响。他曾表示，不希望效仿欧洲央行和日本央行将利率降至零以下。

英国央行在周四公布的会议记录中称，进一步刺激举措的构成“将会考虑与金融系统的相互影响”。

央行并表示，进一步刺激举措的程度将取决于更新的预估。

MPC将4-6月经济成长预估从先前预测的0.3%上调至0.5%。

但其表示，由于公投原因，近期经济成长可能趋弱，同时央行大幅下调对房地产业投资的预估，同时亦下调近期房价预估。

周四早前公布的数据显示，英国楼市购房者的买兴骤降至2008年中期以来最低，进一步说明英国脱欧对本国经济的冲击。

英国央行表示，预计商业地产价格近期将“大幅下滑”。(完)