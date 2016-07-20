英国央行副总裁称银行业并无“全面解决方案”面对退欧后情势

路透伦敦7月19日 - 英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)周二称，英国退欧后，根据欧盟证券法规准许银行业者进入欧盟单一市场，并非“全面解决方案”。

银行业者希望维持他们对欧盟的“企业互通权”(passporting rights)，以便继续在英国总部向欧洲大陆的客户提供服务。

根据欧盟将于2018年生效的证券法规，如果欧盟之外的金融公司能够证明，其母国的法规在严格程度上与欧盟法规“相当”，那么它们或许可以准入欧盟单一市场。

伍兹警告银行不要把他们所有的希望寄托在MIFID II规定上，因英国的贸易谈判将会涉及很广泛的范围。

“很难让人乐观地认为这将是一个解决一切问题的方案，部分原因在于目前该规定涉及的范围有限，”伍兹对英国国会财政特别委员会(TSC)表示。

伍兹称，MiFID主要涉及的是投资公司，而非银行和保险公司。

金融律师称，银行正在现实地看待退欧后的情况。

“大家正在为不能获得互通权的情况做情境规划，”Allen & Overy的金融律师Etay Katz说。(完)