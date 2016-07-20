英国央行副总裁称银行业并无“全面解决方案”面对退欧后情势

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦7月19日 - 英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)周二称，英国退欧后，根据欧盟证券法规准许银行业者进入欧盟单一市场，并非“全面解决方案”。
银行业者希望维持他们对欧盟的“企业互通权”(passporting rights)，以便继续在英国总部向欧洲大陆的客户提供服务。
根据欧盟将于2018年生效的证券法规，如果欧盟之外的金融公司能够证明，其母国的法规在严格程度上与欧盟法规“相当”，那么它们或许可以准入欧盟单一市场。
伍兹警告银行不要把他们所有的希望寄托在MIFID II规定上，因英国的贸易谈判将会涉及很广泛的范围。
“很难让人乐观地认为这将是一个解决一切问题的方案，部分原因在于目前该规定涉及的范围有限，”伍兹对英国国会财政特别委员会(TSC)表示。
伍兹称，MiFID主要涉及的是投资公司，而非银行和保险公司。
金融律师称，银行正在现实地看待退欧后的情况。
“大家正在为不能获得互通权的情况做情境规划，”Allen & Overy的金融律师Etay Katz说。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。