英国央行副总裁夏菲克称或需“在某个时候”加大经济刺激力度

路透伦敦9月28日 - 英国央行副总裁夏菲克称，该央行或需“在某个时候”推出更多刺激措施，因经济要应对退欧带来的冲击。

“公投过后英国正在经受巨大的经济冲击，这点在我看来毫无疑问，”夏菲克在一次讲话中表示。

英国央行此前曾暗示，可能会在今年晚些时候降息，不过一直有迹象显示，英国经济受退欧冲击的程度没有央行原本预想的那么大。

夏菲克指出，英国企业对欧盟市场的准入机会有可能减少，“退欧进程拖延”这种结果带来的不确定性打击商业投资前景。

6月23日公投以来英镑汇价下跌正扶助英国经济，而英国经济的灵活性足以应对这种变动。但她表示，调整过程可能是痛苦的。

“这是货币政策可以帮上忙的地方，在我看来，似乎需要在某个时候进一步实施货币刺激政策，以便帮助确保经济活动放缓不会演化成更恶性的事件，”她说。

“不过，出台进一步刺激的可能时机将取决于未来几周或几个月的数据变化情况，”夏菲克表示，“目前为止，前瞻性指标出现为人乐见的改善，这表明放缓程度可能不像我们过去担心的那么剧烈或突然。”

她表示，英国央行将会从公投过后这段期间的官方数据中“了解到很多”，而且“这将允许我们边关注内外形势边挺过冲击。”

英国央行8月初将利率下调至纪录低位0.25%，并宣布一系列其它刺激措施。当时表示，多数政策制定者预期，如果经济表现和预期一致，央行将在年底前再度降息。

之后，有迹象表明，经济增长的放缓程度并没有英国央行8月份预期的大。但英国央行在本月稍早发出仍可能降息的信号，有可能会在11月份的下次会议上这么做。

夏菲克称，需要在货币货币和财政政策以及结构性改革之间找到平衡。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)定于11月份宣布预算计划，并暗示他会允许公共支出温和增长，来提振处于公投过后调整期的英国经济。(完)