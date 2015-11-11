英国央行总裁卡尼称采取必要措施 将让民众的欧盟公投结果成功

路透伦敦11月11日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果英国民众公投决定脱离欧盟，英国央行将采取必要措施来适应新局面。

“我们的职责是，不论英国人民选择什么，都尽力让其成功，”他对Sky News表示，“就现状而言，我们正在让其发挥作用，我们认为现状正在正常运行，但如果情况发生变化，我们将采取必要措施。”

卡尼还表示，没有改变只做一个五年任期的想法。有人猜测，他可能在英国央行总裁职位上待更长时间。(完)