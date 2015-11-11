英国央行总裁卡尼称采取必要措施 将让民众的欧盟公投结果成功

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦11月11日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果英国民众公投决定脱离欧盟，英国央行将采取必要措施来适应新局面。
“我们的职责是，不论英国人民选择什么，都尽力让其成功，”他对Sky News表示，“就现状而言，我们正在让其发挥作用，我们认为现状正在正常运行，但如果情况发生变化，我们将采取必要措施。”
卡尼还表示，没有改变只做一个五年任期的想法。有人猜测，他可能在英国央行总裁职位上待更长时间。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。