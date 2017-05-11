焦点：面对退欧与大选等未知数 英国央行总裁料呼吁众人耐心等候

路透伦敦5月11日 - 面对英国退欧的诸多未知数、全国大选，以及经济数据好坏不一，英国央行总裁卡尼与其同僚周四可能表明，需待情势更加明朗化，才能为英国近十年来的首度升息铺平道路。

英国央行将在1100 GMT公布5月政策决定、更新经济预估，卡尼随后将发表演说。他可能提醒投资者与民众，有可能在未来两三年的某个时间点升息。

但对英国央行而言，周四会议的态势有点微妙。因为英国央行甫于去年降息并重启大规模购债计划，以帮助缓冲6月退欧公投对经济的打击。

不过英国央行预期的经济骤然放缓并未出现，但越来越多迹象显示，面对通胀上升，目前消费者支出正在萎缩。而通胀攀升有部份是归因于退欧公投后英镑剧贬。

英国通胀率目前高于央行2%的目标，外界广泛预期通胀率今年晚些时候触及3%，这让一些决策者感到不安。

在货币政策委员会(MPC) 3月会议上，委员福布斯投票支持升息，其他一些委员接近加入升息阵营。

但是，之后有迹象显示2017年初经济放缓，根据路透对分析师的调查，这意味着周四的政策决定结果可能是以7-1的票数维持利率在纪录低点0.25%不变。

前英国央行MPC委员渥华尼(Sushil Wadhwani)表示，尚未有迹象表明英镑贬值带来的通胀影响正传导至薪资。

“如果有什么的话，那就是消费正在下滑，以及投资决定被推迟，因此你不会突然看到增长消失，”他在Fathom Consulting本周在汤森路透组织的一场小组讨论会上称。

“关于英国退欧如何发展存在巨大的不确定性，这使得国内生产总值(GDP)有可能在某个时候遭受重大负面冲击。因此我认为观望是目前最适合采取的路径。”

不过，仍有可能出现另一位决策者投票支持升息的情况--或许就是前花旗经济学家桑德斯，其上月曾做出这种暗示。

他表示，经济成长和通胀率可能会轻易超过英国央行2月做出的预期，不过他是在疲弱的第一季经济增长数据出炉前发表这番讲话。

即便英国央行的经济预估与2月以来的预测差别不大，部份分析师仍然认为卡尼可能采取强硬的态势，令投资人跌破眼镜。

“该行可能会撂狠话，以降低必须采取强硬行动的机率，”法国巴黎银行分析师Dominic Bryant指出。

他表示，货币政策委员会(MPC)将采取审慎的态势，不愿导致英镑近期的反弹走势出现逆转；英镑弹升将有助于抵销通胀上升所带来的效应。

分析师们预期，英国央行将调降今年的经济成长预估，以反应第一季低迷的表现；但除此之外，该行经济及通胀预测看来都将与三个月前雷同。(完)