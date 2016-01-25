英国央行总裁吁中国进一步澄清管控人民币方式-华尔街日报

路透伦敦1月22日 - 华尔街日报周五报道，英国央行总裁卡尼称中国需要近一步澄清人民币管控方式。近期人民币汇率大幅波动，加剧全球金融市场动荡。

卡尼向华尔街日报表示，“无疑，中国正在推行的汇率政策框架没有被所有市场参与者完全理解，在这方面做出改善符合中国利益。”

“外界乐见中国转向参考一篮子货币，不再采用双边方式。这比较有利于汇率机制，也能更好地反映其经济实际状况。”

报道指出，卡尼认为全球银行体系的稳固性并没有受到近期金融市场波动的冲击。

英国央行11月时估计闲置产能相当于国内生产总值(GDP)的0.5%，卡尼称他认为自那时已来产能闲置的程度已有缩小。(完)