英国央行总裁吁中国进一步澄清管控人民币方式-华尔街日报

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月22日 - 华尔街日报周五报道，英国央行总裁卡尼称中国需要近一步澄清人民币管控方式。近期人民币汇率大幅波动，加剧全球金融市场动荡。
卡尼向华尔街日报表示，“无疑，中国正在推行的汇率政策框架没有被所有市场参与者完全理解，在这方面做出改善符合中国利益。”
“外界乐见中国转向参考一篮子货币，不再采用双边方式。这比较有利于汇率机制，也能更好地反映其经济实际状况。”
报道指出，卡尼认为全球银行体系的稳固性并没有受到近期金融市场波动的冲击。
英国央行11月时估计闲置产能相当于国内生产总值(GDP)的0.5%，卡尼称他认为自那时已来产能闲置的程度已有缩小。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。