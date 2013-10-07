众议长贝纳警告美国将走向违约 施压奥巴马展开协商

* 众议长贝纳称众议院没有足够票数通过不带附加条件的支出议案

* 财长称违约“不可想象”

* 政府部分关门已进入第六天

* 五角大楼将召回多数被迫无薪休假的文职雇员

路透华盛顿10月6日 - 美国众议院议长贝纳周日誓言，如果不“认真讨论”如何解决导致债务上升的那些问题，就不会上调债务上限。但民主党表示，这种不负责任且不计后果的做法会提高美国违约的可能性。

“因为政府拒绝坐下来磋商，美国的信用面临危险，”贝纳对美国广播公司(ABC)的“This Week”节目表示，并称众议院没有足够多的票数可以通过不带任何附加条件的债务上限议案。

当被问及这是否意味着如果总统奥巴马不在10月17日提高举债上限的最后期限前展开协商、美国将走向违约时，贝纳表示“我们正走在这条道路上”。

贝纳的立场似乎趋于强硬。上周有报导称，贝纳私下里对共和党人表示，他要像2011年8月时那样，将努力避免违约，即便这意味着要仰赖民主党人的投票。

“我不希望美国发生债务违约，”贝纳表示，“但如果不认真讨论如何解决导致债务上升的那些问题，我不会提高债务上限。否则我就是不负责任。”

美国财长杰克卢表示，若“不可想象”的事情发生，美国出现违约，将导致严重后果。“这是不负责任且不计后果的冒险作法，国会因此需要采取行动，”他对福克斯新闻(Fox News)表示。

杰克卢还对美国有线电视新闻网(CNN)称，“到17号我们将用尽借款能力，国会正在玩火。”

参议员Ted Cruz表示，共和党希望达成三个条件，然后才会提高债务上限：制订降低政府支出的重大结构性计划，不增加新税，采取措施“减轻奥巴马医改造成的损害”。

民主党声称不会就支出法案和债务上限进行磋商，认为支付账单是国会的事情。

**市场提高警惕**

市场担心美国政府关门可能拖慢经济成长，同时也对本月稍晚可能发生的债务上限危机惴惴不安，令股市承压并打压美元接近八个月低点。

虽然到目前为止的美元卖盘还算有序，但投资者预计随着美国政府继续停摆以及债务上限的大限临近，市场波动性将会上升。

民主党参议员舒默表示，他并不认为贝纳会任由美国违约，因为这将导致金融市场混乱，信贷冻结并推动利率跳涨。

“我相信众议院议长贝纳将不会做这样的事...”舒默称，并指出贝纳和共和党人“迟早”会被迫站在党内“强硬右派”的对立面，并在与民主党的较量中妥协。“他们将不得不软化。”

奥巴马和民主党人称，如果贝纳允许众议院就没有任何附加条款的议案举行投票，那么政府拨款和提高举债上限的提案或可很快通过。

此前有报导称，约有20位共和党众议员表示将加入约200名民主党议员的行列，投票支持这样的议案；这样一来足以帮助议案获得通过。当被问及此事时，贝纳表示这样的议案在众议院不会获得足够多的赞成票。

**没有神奇的解决方案**

杰克卢在接受CNN专访时一再拒绝谈论若国会不能提高举债上限会如何。

“如果我们不支付账单，将没办法避免违约，”杰克卢表示。

他称，奥巴马政府确定，从法律上讲其没有权利自行提高举债上限。

“我们期待存在某种神奇的解决方案。有一个简单的解决办法：如果政府恢复运作，那么国会大多数议员会做出正确决定。如果让我们支付账单，多数议员也会做出正确决定。”

虽然若不修改奥巴马医保计划，大多数众议院共和党人仍坚决反对恢复政府运作，但倾向于支持民主党的各州共和党人士一直在试图增强反对这种立场的声音。

来自东北部几个州的七位共和党众议员周日在本地新闻网站Philly.com的一篇评论中呼吁，出台一项措施令政府不附带任何条件地恢复运作。(完)

(编译/审校 李爽/张涛/徐文焰)

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