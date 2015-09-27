美股展望：众议院议长博纳意外辞职 美国政府关门的风险降低

2015年9月25日，美国众议院议长博纳(John Boehner)在国会山的新闻发布会上宣布辞职。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约9月25日 - 美国众议院议长博纳(John Boehner)周五意外辞职，降低了下周美国政府关门的可能性，或能消除一个令投资者焦虑的因素。与此同时，华尔街未来一周将面对纷至沓来的经济数据和美国联邦储备委员会(美联储)决策者讲话。

博纳表示，他将在10月底卸任议长并离开众议院。这表明博纳将推动一项政府融资法案，同时避免出现令问题复杂化的因素，从而招致白宫的否决。

“这大大降低了政府下周关门的可能性，”高盛经济学家周五在客户报告中说。

虽然博纳的辞职让政府在10月1日因资金告罄而关门的可能性降低，但其它财政挑战依然存在。国会仍须通过一项长期联邦预算协议并同意提高举债上限。两党之间以及民主党内部对于这些问题的争论并不会随着博纳的离去而烟消云散。

“金融市场接下来要问的将是，这些情况将如何影响举债上限以及其它悬而未决的问题。很有可能下周即将举行的投票除了表决原定的延长财政支出授权之外，还要决定其它问题，比如延长对美国进出口银行的授权，甚至可能提高债务上限，”高盛报告称。

消除一方面的不确定性，或许能帮助调整期中的美国股市平静下来，过去一个月中，投资者因为不断趋弱的企业获利、中国经济疑虑，以及围绕美国货币政策的不确定性而绞尽脑汁。

近期投资者有如惊弓之鸟，一旦看到美国政府关门难以避免，市场出现负面反应的可能性大大增加。虽然在2013年政府上次关门时标准普尔500指数实际上涨了3.0%左右，但那是在全年股指涨幅将近30%的情况下发生的。

股市目前已处于极度不安当中。自8月20日以来，标普500指数在逾半数交易日内涨跌幅均不少于1.0%。

“形势正在向协商的后期阶段演变，如果他们无法得出结论或达成协议，那么市场绝对会把这当作推高市场波动性的又一因素，市场可能偏于下行，”摩根大通私人银行部门全球投资专家David Lyon说。

下周预定日程中可能出现一些新的因素刺激波动性升高。一批美联储官员将要发表讲话，其中包括美联储主席叶伦、纽约联邦储备银行总裁杜德利、芝加哥联储总裁埃文斯以及旧金山联储总裁威廉姆斯。

投资者还将关注美国的房屋和制造业报告，此外还有劳工部发布的9月就业报告。预期9月新增就业岗位达20.3万个，高于前月的17.3万个，失业率料持稳于5.1%。(完)