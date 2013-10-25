独家：波音获中国客户购机承诺 总值207亿美元--消息

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透10月25日 - 两位熟悉内情消息人士称，波音(BA.N)已获多家中国客户承诺，将采购约200架737 Max客机。这是波音最畅销短程机型的最新升级机种。
消息人士说，按照牌价这些交易将价值207亿美元，但尚待中国政府批准。这是中国航空飞机订单的例行程序，获批后才能确认客户身份。
这是波音737 Max客机首度获得来自中国的采购承诺。
据悉，这些中方客户包括透过中国航空器材集团采购的国营航空公司以及与银行有关的租赁公司。
波音对此不愿置评，仅表示与客户的讨论均属机密。
目前尚未能立即取得中航材对此事的评论。(完)
(编译 李婷仪 审校 隋芬)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
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