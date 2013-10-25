独家：波音获中国客户购机承诺 总值207亿美元--消息

路透10月25日 - 两位熟悉内情消息人士称，波音(BA.N)已获多家中国客户承诺，将采购约200架737 Max客机。这是波音最畅销短程机型的最新升级机种。

消息人士说，按照牌价这些交易将价值207亿美元，但尚待中国政府批准。这是中国航空飞机订单的例行程序，获批后才能确认客户身份。

这是波音737 Max客机首度获得来自中国的采购承诺。

据悉，这些中方客户包括透过中国航空器材集团采购的国营航空公司以及与银行有关的租赁公司。

波音对此不愿置评，仅表示与客户的讨论均属机密。

目前尚未能立即取得中航材对此事的评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 隋芬)

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