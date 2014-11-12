焦点：英国央行通胀报告预测通胀率将降至1%下方 利率升速或减缓

路透伦敦11月12日 - 英国央行周三公布的通胀报告称，英国通胀率可能会在未来六个月降至1%下方.这激发投资者加大对央行明年晚些时候以前不会加息的预期。

随着报告的公布，加之央行总裁卡尼指出欧元区形势”令人担忧“，英镑走弱，英国公债价格上扬。

”一个幽灵正在欧洲游荡--经济停滞的幽灵。经济增速再度让人失望，信心下滑，“卡尼说，并表示英国经济继续走向正常化。

英国央行表示，自8月发表上次经济预估以来，市场将首次加息时间的预期从2015年第一季推后至明年10月。

“尽管未来仍会收紧货币政策，但市场目前对货币条件的预期较三个月前更宽松，这是适当的，”英央行总裁卡尼称。

他强调称，不应利用投资者的看法来确认首次升息的确切时间。

英国通胀率意外快速降至五年低点1.2%。英央行称，通胀前景因大宗商品价格猛跌而亦弱。

央行预测，如果利率按市场的预期上调，则通胀率两年后仍可能略低于2%目标。

“当央行开始升息的时候，升息步伐预计是逐渐的，利率在一段时间内可能保持在历史平均水平以下，”央行表示，重申对利率的一贯立场。

**经济增长前景几无改变**

尽管全球经济前景变差，但英国央行维持对本国经济增速的预估基本不变，称较为低廉的融资应该能够抵消海外需求下滑的影响。

英国央行仍然预计该国经济今年增长3.5%，2015年成长率将为2.9%，后者略低于8月时的预估。

“主要的下行风险来自于欧元区活动转弱，这可能对英国的出口构成压力，并可能伴随以金融市场波动性的进一步上升。”

英国央行仍然预计明年薪资增速将大幅反弹，今年增长1.25%，明年增长将达到3.25%。

周三稍早公布的数据显示，第三季薪资增长增幅高于预期，平均每周薪资所得(不包括资金)较上年同期增长1.3%；最近几年通胀率普遍超过了薪资增幅。

失业率持稳于6%，在去年快速下滑后，英央行预计失业率未来降幅更加温和，2015年底时将降至5.4%。

英国央行称较低的通胀预估主要反映出油价的下滑和食品及一些其它进口商品价格上涨减弱。但也有迹象显示国内价格压力减弱。

英国房价涨势降温，央行将明年房市投资增速从13.75%下调至7.5%。(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 张涛)

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