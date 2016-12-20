波音商用飞机部门2017年将进一步裁员 具体人数未定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透西雅图12月19日 - 波音(Boeing)(BA.N)商用飞机部门周一称，继2016年裁员8%之后，2017年将继续裁员，但人数尚未确定。由于美元升值，该部门的飞机销售面临困难。
全球政治和经济环境不确定，让波音及其欧洲竞争对手空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)苦于应付，特别是波音777客机和空客A330这类获利丰厚的长距离双通道喷气客机的需求放缓。
波音上周称，由于销售放缓，将在2017年8月把波音777飞机的产量削减至每月五架，比目前每月8.3架减少40%。
该公司没有说明年将裁撤多少个岗位，指仍在评估2017年预算和用人需求。
但这一消息的宣布显示出，波音的裁员力度要比今年早些时候预计的更大，而且该部门在新执行长Kevin McAllister的领导下，不会放松削减成本。McAllister于11月21日接替Ray Conner出任该部门执行长，Conner现任波音公司的副董事长。
“要成功竞争并赢得新订单，从而为将来的产品开发和业务增长提供资金，需要我们拿出更好的表现，”Conner和McAllister周一在给波音商用飞机部门员工的一份备忘录中说道。该备忘录已公开。
备忘录中称，波音“需在2017年做出更多努力，”降低成本并让自己的飞机更加物有所值。
波音股价收涨1.1%至156.18美元。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
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