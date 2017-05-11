波音新型737 MAX飞机因引擎问题暂停试飞

路透西雅图5月10日 - 美国飞机制造商波音公司(Boeing)(BA.N)周三称，由于引擎出现问题，已暂停新型737 MAX飞机的试飞；该引擎是美国通用电气(GE)(GE.N)和法国Safran SA (SAF.PA)联合制造的。

波音原定在数天后向一家航空公司交付首架737 MAX飞机。

此事不会对乘客造成安全问题，因尚无航空公司飞行737 MAX飞机，但如果问题不能解决，可能会带来高成本的业务中断。飞机制造商按时交货是十分重要的，因为制造商在向买家交付飞机时方可拿到大部分付款。

波音和引擎制造商--通用电气和Safran合组之公司CFM称，不清楚此次延迟将持续多长时间。

波音股价收跌1.25%，报183.18美元。通用电气股价收报28.70美元，跌0.8%。(完)