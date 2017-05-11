波音新型737 MAX飞机因引擎问题暂停试飞

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透西雅图5月10日 - 美国飞机制造商波音公司(Boeing)(BA.N)周三称，由于引擎出现问题，已暂停新型737 MAX飞机的试飞；该引擎是美国通用电气(GE)(GE.N)和法国Safran SA (SAF.PA)联合制造的。
波音原定在数天后向一家航空公司交付首架737 MAX飞机。
此事不会对乘客造成安全问题，因尚无航空公司飞行737 MAX飞机，但如果问题不能解决，可能会带来高成本的业务中断。飞机制造商按时交货是十分重要的，因为制造商在向买家交付飞机时方可拿到大部分付款。
波音和引擎制造商--通用电气和Safran合组之公司CFM称，不清楚此次延迟将持续多长时间。
波音股价收跌1.25%，报183.18美元。通用电气股价收报28.70美元，跌0.8%。(完)
(编译 王琛；审校 王颖)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。