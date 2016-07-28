波音747飞机生产率逐步下滑 产品周期可能步入尾声

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月28日 - 根据周三的一份监管申报文件，全球最大飞机制造商波音(BA.N)可能停产旗下标志性产品747飞机，因订单下滑，且面临定价压力。
波音同时取消了2019年起将747飞机产量提高至每月一架的计划，并维持预定在2016年9月生产率减半的计划不变。
2015年6月时，747的生产率为每月1.5架，到2016年7月已经逐步降至每月1架，这对于该机种的未来计划实属不利。
该公司周三公布第二季亏损小于预期，受助于客机及国防业务强劲表现。
波音上周警告称，计划提列30亿美元与787、747和KC-46加油机项目相关的税前费用。
波音747飞机有“巨型喷气机”和“空中女王”之称，备受国家元首们青睐，其中美国总统的“空军一号”就是由波音747改造而成。
最新版本的747飞机一秒钟之内能够飞过三个FIFA标准足球场的长度，现正服役于国泰航空、汉莎航空和中国国航等航空公司。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 杜明霞/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。