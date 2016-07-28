波音747飞机生产率逐步下滑 产品周期可能步入尾声

路透7月28日 - 根据周三的一份监管申报文件，全球最大飞机制造商波音(BA.N)可能停产旗下标志性产品747飞机，因订单下滑，且面临定价压力。

波音同时取消了2019年起将747飞机产量提高至每月一架的计划，并维持预定在2016年9月生产率减半的计划不变。

2015年6月时，747的生产率为每月1.5架，到2016年7月已经逐步降至每月1架，这对于该机种的未来计划实属不利。

该公司周三公布第二季亏损小于预期，受助于客机及国防业务强劲表现。

波音上周警告称，计划提列30亿美元与787、747和KC-46加油机项目相关的税前费用。

波音747飞机有“巨型喷气机”和“空中女王”之称，备受国家元首们青睐，其中美国总统的“空军一号”就是由波音747改造而成。

最新版本的747飞机一秒钟之内能够飞过三个FIFA标准足球场的长度，现正服役于国泰航空、汉莎航空和中国国航等航空公司。(完)