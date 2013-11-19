波音提出新款777飞机开发时程 料自2020年起交付

路透迪拜11月18日 -波音(BA.N)周一提出新款777喷射飞机的开发时程，上日该款飞机在迪拜航空展掳获创纪录的订单。

波音将会在2015年确定飞机的构造，并计画在2016年之前提出完整的设计。

波音副总裁及飞机开发总经理ScottFancher表示，生产工作将于2017年进行，预定在2019年进行首次试飞，2020年交付首架飞机。

新推出的飞机型号在航空展首日获得波斯湾航空业者青睐，其中迪拜的阿联酋航空订购150架、卡塔尔航空订购50架、阿布札比的阿提哈德航空订购25架。

波音尚未决定哪家航空公司将成为新飞机的首发客户。

“将会是四家航空公司客户之一，包括德国汉莎航空、阿联酋航空、卡塔尔航空及阿提哈德航空。”Francher在一场媒体简报会场边向路透表示。

空中客车(空中巴士)与波音在航空展的第二天签署了总计50亿美元的协议，将在阿布札比采购零部件及原材料，这显示波斯湾国家正寻求从其向两家飞机制造商下的巨额订单能够获得提振经济的效应。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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