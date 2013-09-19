波音787-9梦幻飞机成功完成首飞

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透西雅图9月17日 - 美国飞机制造商波音(Boeing)(BA.N)旗下一款机身更长的梦幻飞机周二成功完成首飞，越过了一道重要的门槛。与现有的机型相比，该款飞机料将为波音及其买家带来更高的利润。
此款787-9型喷气式飞机于美国西部时间下午4:18(2318GMT)在西雅图的波音机场着陆，机身内部空间可容纳290名乘客，比787-8型喷气式飞机多乘坐40人；飞行距离也增加了300多海里。
新款飞机在西部时间上午11:02从华盛顿州的潘恩机场起飞。此款飞机就是在该机场附近的波音宽体飞机工厂组装的。
波音还有936架梦幻客机订单未交货，价值约2,170亿美元。以波音预计年底前可达到的每个月10架的生产速度计算，完成这些订单需要近八年时间。
约有41%，或388架飞机订单是787-9型；波音在6月开始销售长度更大的787-10型飞机，目前已接获50架订单。其余订单是787-8型。(完)
(编译 徐文焰；审校 王冠中)
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